Educația – baza culturii și identității naționale

„Sărbătoarea sufletului și a memoriei”, așa cum a fost numit evenimentul „Nouă decenii de la înființarea clasei întâi a secției române de pe lângă Școala Normală de Stat din Vârșeț” desfășurat în ziua de vineri, 29 mai la Școala de Înalte Studii pentru Educatori și Asistenți, -Medicali din Vârșeț, a fost inaugurat cu sunet de vioară. – melodia „Hora de concert”, interpretată cu multă dăruire de tânărul Fabian Cinci.

Conceput drept un prilej de a se vorbi despre cele nouă decenii de învățământ în limba română, perioadă trecută prin mari transformări, a fost și o potrivită ocazie pentru a se aduce un omagiu generațiilor de învățători și educatori, care de-a lungul anilor au depus eforturi pentru păstrarea și afirmarea limbii și culturii în limba română în Voivodina.

Cu deosebită prețuire a fost salutată prezența reprezentantei Ambasadei României la Belgrad, doamna Anca Popa Albahari, prim-colaborator, doamnei Anca Corfu, consul general al Consulatului General al României la Vârșeț, domnului Daniel Bala, ministru consilier la Consulatul General al României la Vârșeț, domnului Traian Căcina, membru în Consiliul Executiv al orașului Vârșeț, responsabil pentru cultură și vicepreședintele Consiliului Național al Minorității Naționale Române din Serbia, doamnei Anișoara Țăran, reprezentanta Institutului pentru Editarea Manualelor, Belgrad, Departamentul de la Novi Sad, domnul Marin Gașpar, reprezentantul Casei de Presă și Editură „Libertatea” din Panciova, domnul Doru Ursu, directorul ICR din Zrenianin a reprezentaților școlilor generale și medii, foștilor profesori prezenți la eveniment, în care se desfășoară cursuri în limba română, a studenților și elevilor.

Cuvântul inaugural a aparținut dr. Danica Veselinov, directoarea Școlii de Înalte Studii pentru Educatori și Asistenți Medicali din Vârșeț care a ținut să menționeze importanța învățământului în limba română în acest spațiu multicultural și multilingvistic, subliniind că în această instituție de învățământ, în prezent se învață în trei limbi – sârbă, română și romă. Prof. Univ. dr. Marinel Negru reprezentant al Facultății pentru Instruirea Învățătorilor și Educatorilor din Belgrad a dorit „un bun-venit acasă” celor prezenți, această instituție de învățământ fiind locul unde s-au instruit și format, contribuind ulterior cu multă dăruire la propășirea culturală și spirituală a minorității noastre.

Un moment aparte a fost adresarea doamnei Anca Popa Albahari, prim-colaborator la Ambasada României la Belgrad care a subliniat importanța școlarizării în limba română și deschiderea statului român pentru acordarea unei susțineri nemijlocite în păstrarea limbii, culturii și identității naționale.

Doamna Anca Popa Albahari împreună cu Anca Corfu, consulul general al Consulatului General al Românii la Vârșeț, au înmânat directoarei Danica Veselinov o Duplomă de excelență în educație. La rândul său, dr. Mircea Măran a înmânat câte o Diplomă aniversară distinselor doamne cu mulțumirile de rigoare.

În discursurile care au urmat s-a pus un accent deosebit pe importanța învățământului în limba română în acest spațiu multicultural și multilingvistic, și în mod special, profesiei nobile de învățător și educator revenind un rol primordial.

Astfel, doamna academician Grozdanka Gojkov a făcut o trecere subtilă a dezvoltării învățământului în limba română la această instituție de învățământ, punând accentul pe îndelungata și fructuoasa colaborare cu mai multe instituții de învățământ din România, printre care o colaborare deosebită fiind stabilită între instituții similare din Arad, București, Sibiu, Alba Iulia și Iași. De asemenea, doamna Grozdana Goikov a menționat importanța păstrării învățământului în limba română și tendința, în pofida greutăților de a nu se lăsa ca acesta să se stingă. Domnul Traian Căcina, membru în Consiliul Executiv al orașului Vârșeț, responsabil pentru cultură și vicepreședintele Consiliului Național al Minorității Naționale Române din Serbia, a adresat felicitări în numele orașului Vârșeț, subliniind că în cei 90 de ani această instituție a format cadre didactice, nutrindu-se speranța să rămână și în continuare un focar cultural, un loc în care comunitatea românească să aibă un centru lingvistic așa cum se cuvine, aici în Serbia, dăinuind în timp. În continuare dr. Mircea Măran a făcut o prezentare a etapelor istorice ale învățământului pedagogic în orașul Vârșeț, începând cu anul 1790 și până în prezent, trecându-se de-a lungul anilor prin multiple schimbări, prezentarea fiind însoțită de o proiecție în imagini, realizată de învățătorul Sebastian Ciortan.

Evenimentul a fost înnobilat cu trăirile rămase în memorie transmise cu ajutorul cuvântului scris de conf. univ. dr. Ileana Magda, fost profesor la aceste două instituții de învățământ. Printre altele, doamna profesoara menționa: „În labirintul în care am intrat, s-au deschis noi drumuri, s-au desfășurat activități deosebite de cele din țara mamă, provenite din contextul social în care am trăit, în contact cu cultura sârbă, a minorităților de la noi, înainte de toate, mereu orientați spre valorile românești perene”.

La ceas aniversar, gânduri senine, pline de respect și încredere în perpetuarea în timp a învățământului în limba română au fost transmise în mesajele semnate de prof, conf. univ. dr. Brândușa Juică, studenta Ileana Musta și prof.univ. dr. Mariana Dan care printre altele, a menționat: „Mă alătur din toată inima acestui moment aniversar, atât de însemnat pentru învăţământul cu predare în limba română de aici. În cei 90 de ani, fiecare dintre noi, adică toate cadrele didactice, de la mic la mare, din trecut şi din prezent, am reprezentat, la rândul nostru, câte o verigă educaţională, dar şi culturală în menţinerea continuităţii identitare din această regiune multietnică, renumită, de altfel, prin prestigioasa sa tradiţie şi contribuţie la luminarea populaţiei. Căci, ce altceva, dacă nu „luminare“ înseamnă noţiunea de „prosveta“, ce cuprinde înţelesul iniţial şi fundamental al educaţiei şi învăţământului, ca misiune de cultivare a minţii şi spiritului – o misiune nobilă, în care noi toţi ne-am implicat cu dragoste şi dăruire, indiferent de nivelul de studii şi de materiile predate?”

O notă finală a acestui eveniment a fost dată de prof. univ. dr. Virginia Popović care a făcut o scurtă radiografie a volumului Antologia de proză pentru copii și tineret școlar „Lectura – bucurie și lumină”, semnat de conf. univ. dr. Brândușa Juică, apărut la Editura Societății de Limba Română,.Printre cele spuse, se menționează că „volumul se înscrie într-un demers cultural și educațional de o importanță majoră pentru comunitatea românească din Voivodina, asumându-și rolul de instrument de formare literară, lingvistică și identitară pentru tânăra generație. Antologia valorifică potențialul literaturii pentru copii de a crea punți între lectură, educație și patrimoniul cultural, propunând o selecție coerentă de texte în proză semnate de autori români din acest spațiu multicultural. Textele selectate stimulează imaginația, curiozitatea și sensibilitatea estetică a copiilor, contribuind totodată la dezvoltarea valorilor etice fundamentale. În acest sens, antologia își asumă o dublă funcție: estetică și educativă”.

Eveniment de vineri derulat la Școala de Înalte Studii pentru Educatori și Asistenți Medicali din Vârșeț, a primit o distinsă nuanță de culoare prin punctele muzicale prezentate de Fabian Cinci la vioară și deosebita prestație vocală a Firuței Cina Voin care a interpretat romanța „Somnoroase păsărele” și „Inimă nu fii de piatră”și a Teodorei Mic care a interpretat „Pentru ea”, versuri de Grigore Vieru, muzica Ion Doina Aldea și romanța „Ciobănaș cu trei sute de oi”. Și, în mod deosebit a impresionat florilegiu de creații literare sub sloganul „Noi, cei de astăzi” scrise de Anabela Cojocar și Lorina Gean, studente în anul II și Marinela Baba studentă în anul I la Școala de Înalte Studii pentru Educatori și Asistenți Medicali din Vârșeț.

Eufrozina GREONEANȚ

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 6 iunie 2026