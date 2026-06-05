Opt decenii marcate prin cântec, dans, recitări și zâmbete de copii

Pe data de 27 mai, Casa de Presă și Editură „Libertatea” sărbătorește ziua sa de înființare, existență și activitate neîntreruptă. Tot în această zi, cea mai faimoasă și îndrăgită revistă în limba română pentru copii „Bucuria copiilor” și-a marcat marele și semnificativul jubileu la împlinirea a 80 de ani de existență neîntreruptă. Cu acest prilej, în sala de congres și muzică a Centrului „Millennium” din Vârșeț a fost organizat un program aniversar, în mod deosebit festiv, dedicat jubileului acestei reviste. În sala centrului „Millennium” s-au adunat prietenii, colaboratorii, angajații ai CPE „Libertatea”, părinții, copiii și alte persoane care de ani de zile susțin și urmăresc activitatea acestei reviste pentru copii.

„Bucuria Copiilor” a crescut alături de copii, iar copiii au crescut alături de „Bucuria copiilor”. Cu siguranță putem spune că această revistă este o bijuterie a moștenirii noastre culturale românești. În aceste opt decenii de existență, în revista „Bucuria copiilor” mulți copii și-au publicat primele poezii, povești și desene. Astăzi sunt adulți având acuma deja urmași care, de asemenea, citesc și colaborează cu revista. Această publicație emblematică pentru copii a adus și aduce bucurii și multe zâmbete pe fețele copiilor, dar îi și învăță multe lucruri. Cei interesați au putut să urmărească în holul centrului „Millennium” din Vârșeț expoziția de desene a copiilor care sunt premiați la concursul de arte plastice numit „Cinste ție copilărie” ediția a XIX-a mai-iunie 2026 cu tema „Banatul meu drag”.

La acest eveniment au fost prezenți mr. Dragan Traparić ministru adjunct în Ministerul Informațiilor și Telecomunicațiilor, Mariana Stratulat, directorul CPE „Libertatea”, dr. Valentin Mic, director adjunct al CPE „Libertatea” și redactorul săptămânalului „Libertatea”, Marinel Petrică, președintele Consiliului de Administrație al CPE „Libertatea”, Dănuț Mata, redactorul revistei „Bucuria Copiilor”, Anca Corfu, consul general al Consulatului României la Vârșeț, Daniel Bala, ministru consilier la Consulatul României la Vârșeț, dr. Traian Căcina, vicepreședintele Consiliului Național al Minorității Naționale Române și membru în Consiliul Executiv al orașului Vârșeț, responsabil pentru cultură și învățământ, dr. Marinel Negru, coordonator al Departamentului pentru învățământ a CNMNR și președintele Consiliului de Supraveghere al CPE ,,Libertatea”, Daniel Răduț, coordonatorul Departamentului pentru uzul oficial al limbii și grafiei din cadrul CNMNR, Stevan Mihailov, coordonatorul Departamentului pentru informare din cadrul Consiliului Național al Minorității Naționale Române, dr. Jasmina Glišić, vicepreședinta Consiliului Național al Minorității Naționale Române, mr. Roman Bugar, directorul Orchestrei Simfonice Voivodinene, Ion D. Cucu, președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, filiala Caraș-Severin, Clara Constantin, directorul bibliotecii județene „Paul Iorgovici” din Reșița și ziaristul Mario Balint. Cu prezența lor ne-au onorat și părintele Moise Lința, reprezentantul Episcopiei „Dacia Felix”, Mihai Gherghel, directorul Caritas, Serbia, Mărioara Gean Muntean, director al ȘE „3 Octombrie” din Sân-Mihai, Todor Petru, director al ȘE „Olga Petrov Radišić” din Vârșeț, Todor Țăran, directorul ȘE „Mihail Sadoveanu” din Grebenaț, , Mircea Boldovină, director al ȘE „Coriolan Doban” din Coștei, Davor Stojković, director al Centrului Cultural din Vârșeț și dr. Tatiana Petrică, directorul Căminului Tineretului din Vârșeț.

Cu câteva cuvinte de salut, distinșilor oficialități și numerosului public prezent s-au adresat Dănuț Mata, mr. Dragan Traparić, Anca Corfu, dr. Traian Căcina, Moise Lința, iar în mod festiv deschiderea concertului aniversar i-a aparținut Marianei Stratulat, directorului CPE „Libertatea”. Cu această ocazie, doamna Anca Corfu, consul general al României la Vârșeț a înmânat directorului CPE ,,Libertatea”, Marianei Stratulat, o Diplomă de excelență din partea Consulatului General al României la Vârșeț.

Primul care a urcat pe scenă și ne-a introdus în programul festiv al evenimentului a fost elevul Radu Mihailov care a citit poezia aniversară, iar cea mai tânără participantă Sara Căcina a recitat poezia „Pisicuța” urmată de Teodora Mic care a interpretat melodia ,,Pentru ea” împreună cu Corul de Copii al Românilor din Serbia „Carmina Felix” din cadrul Asociației Civice „Banatic Art” din Vârșeț, în care se găsesc copii cu vârstă cuprinsă între 6 și 15 ani din diferite localități românești. Acest cor, sub conducerea prof. Roxana Eleonora Cinci s-a prezentat cu un program compus din melodiile „Mama” de Marius Țeicu, „Šole kolo” de Zafir Hadžimanov și „Pentru ea” de Ion și Doina Aldea Teodorovici pe versurile poetului Grigore Vieru. Corul a fost acompaniat la pian de către prof. Dragan Đokić și Fabian Cinci la vioară.

Crainicii care au prezentat programul foarte bine conceput, au fost Monica Boldovină Bugle, actriță a Teatrului Național „Sterija” din Vârșeț și Jovan Popović, actor al Teatrului de Păpuși „Pinokio” din Belgradul Nou, pe un scenariu întocmit de Mariana Stratulat și dr. Eufrozina Greoneanț.

În continuarea programului pe scenă au urcat grupul vocal „Fecile ge la Straja” și formația de dansuri a SCA „Mihai Eminescu”, care au prezentat un frumos program în coregrafia lui Ion Ghiaur din România, în calitate de coordonator avându-l pe Ionel Omoran. Corul grădiniței „Srećno detinjstvo” și al ȘE „Dositej Obradović” din Plandiște, în frunte cu Ivana Gradišar au prezentat câteva melodii care au încântat publicul. Acest cor a obținut locul I la concursul republican de educație muzicală „Triolica”. La acest concert aniversar, spre bucuria copiilor, pe scenă a urcat unul dintre cei mai îndrăgiți poeți pentru copii, Ljubivoje Ršumović, o personalitate foarte apreciată în lumea literaturii pentru copii ale cărui versuri au bucurat și au însoțit copilăria multor generații, care, cu acest prilej a menționat:

„Îi felicit pe acești copii minunați pe care i-am văzut și i-am auzit. Eu sunt doar opt ani mai în vârstă decât revista „Bucuria Copiilor”, și de aceea aș dori, ca prieten al vostru să recit o poezie care a câștigat premiul „Dositej Obradović” și, așa cum spune parafraza lui Dositej Obradović, „Dăruiește-i unui copil un zâmbet și el îți va da sufletul”. După aceea, scriitorul Ljubivoje Ršumović împreună cu copiii de pe scenă, dar și din public, au cântat melodia „10 ljutih gusara”.

Mai multe premii decernate în cadrul jubileului și a Zilei CPE ,,Libertatea”

Cu prilejul aniversării jubileului de 80 de ani ai revistei „Bucuria Copiilor”, dar în același timp și marcarea zilei Casei de Presă și Editură „Libertatea” s-a inițiat concursul pentru reportaj jurnalistic. Dr. Valentin Mic, redactorul responsabil al săptămânalului „Libertatea” a urcat pe scenă și a anunțat laureatul concursului, pe Senka D. Pavlović Čotrić, care din motive obiective nu a fost prezentă, iar premiul a fost primit de mama sa. Scriitorul și jurnalistul Aleksandar Čotrić a citit o poezie din volumul său.

Momentul dedicat premiilor a continuat cu Ion D. Cucu, președintele filialei Caraș Severin a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, care a înmânat conducerii Casei un premiu special revistei „Bucuria Copiilor” și o plachetă, cu prilejul acestui moment aniversar.

Concursul de arte plastice sub denumirea „Cinste ție, copilărie” organizat de către CPE „Libertatea” împreună cu Biblioteca Județeană Paul Iorgovici din Reșița și Forumul Democrat al Germanilor din Reșița a adunat un număr mare de participanți. Clara Constantin, directorul bibliotecii județene „Paul Iorgovici” a anunțat câștigătorii concursului și a înmânat diplome copiilor. Lucrările au fost evaluate pe două categorii de vârstă – 7-8 ani și 9-10 ani -, juriul acordând premiile I, II și III, precum și câte două mențiuni pentru fiecare categorie.

La categoria I (7–8 ani), Premiul I a fost câștigat de Emilia Bogdan, elevă în clasa a II-a la Școala Elementară „Žarko Zrenjanin” din Satu Nou. Premiul II i-a revenit lui Alexandar Maleta, elev în clasa I la Școala Elementară „Coriolan Doban” din Coștei, iar Premiul III lui Matias Abadija, elev în clasa I la Școala Elementară „3 Octombrie” din Sân-Mihai. Mențiuni au primit Emanuel Blaj, elev în clasa I la Școala Elementară „Žarko Zrenjanin” din Satu Nou, și Victor Ivașcu-Bou, elev în clasa I la Școala Elementară „Olga Petrov Radišić” din Vârșeț.

La categoria a II-a (9–10 ani), Premiul I a fost acordat Viktoriei Mara Șuboni, elevă în clasa a III-a la Școala Elementară „Sfântul Gheorghe” din Uzdin. Premiul II a fost obținut de Radu Mihailov, elev în clasa a III-a la Școala Elementară „Žarko Zrenjanin” din Satu Nou, iar Premiul III i-a revenit Sarei Anastasia Miloja, elevă în clasa a IV-a la Școala Elementară „Coriolan Doban” din Voivodinț. Mențiuni au primit David Albu, elev în clasa a III-a la Școala Elementară „Đura Jakšić” din Cuvin, și Maria Briher, elevă în clasa a III-a la Școala Elementară „Olga Petrov Radišić” din Vârșeț. Coordonatorii concursului au fost Erwin Josef Țigla, președintele Forumului Democrat al Germanilor din Județul Caraș-Severin și Mădălina Mihailov, lector la CPE „Libertatea” și Mărioara Gean Muntean, director al ȘE „3 Octombrie” din Sân-Mihai. Clara Constantin a înmânat și o diplomă de excelență CPE „Libertatea” pe care a primit-o, directorul, Mariana Stratulat.

Vasilie PETRICĂ

Foto: Denis STRATULAT,

Petre DALEA

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 6 iunie 2026