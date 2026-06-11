Ecologia este o știință relativ nouă care se ocupă cu studiul și protejarea resurselor naturale, mai precis, a celui mai prețios lucru – natura și tot ceea ce cuprinde ea, care este de fapt atât neprețuită, cât și gratuită. Cred că tot ceea ce înseamnă natura este de o mare importanță, dar aș pune totuși apa pe primul loc, deoarece fără ea nu există viață, iar natura fără viață este natură moartă.

Începând de la corpul uman, care conține aproximativ 70% apă, trecând prin lumea animală și vegetală, până la vastele suprafețe de apă, precum oceanele, mările, lacurile, râurile etc., găsim apă peste tot, în formă lichidă, solidă sau sub formă de vapori. Este o substanță chimică foarte accesibilă, inodoră și incoloră, dar esențială și responsabilă de existența ființelor vii.

În ultimele decenii s-a observat fenomenul anilor secetoși, când nu sunt suficiente precipitații, fapt care ne amenință viața și viitorul planetei noastre în general. Pe de altă parte, incendiile de vară care izbucnesc în zonele împădurite, cauzate de temperaturi ridicate sau de neglijența umană, reduc din ce în ce mai mult acești plămâni ai naturii.

Declinul pădurilor duce la precipitații din ce în ce mai rare, ceea ce, la rândul său, duce la schimbări climatice. Temperatura crește drastic, ceea ce provoacă topirea ghețarilor de la Polul Nord și Polul Sud. Odată cu topirea acestora, nivelul apei din bazinele acvatice mari, oceane și mări, crește, iar apa sărată nu mai poate fi folosită direct pentru băut și irigații. Toate acestea, printr-un sistem de lanțuri, pot provoca războaie pentru apă în viitorul apropiat, iar creșterea nivelului apei va inunda multe coaste, iar multe orașe și insule vor dispărea de pe fața Pământului.

Râurile sunt din ce în ce mai puțin capabile să satisfacă nevoile planetei noastre, iar problema crește pe măsură ce rezerva de apă și capacitatea de a utiliza energia acesteia scad.

Rafaela- Sanja MIHAILIDZE

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 13 iunie 2026