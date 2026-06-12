„Aventurile micului Darko” au cucerit inimile copiilor din Alibunar

Pe data de 29 mai 2026, în sala mare a Căminului Cultural din Alibunar, în cadrul manifestării „Magia copilăriei de mai”, a avut loc lansarea romanului pentru copii „Aventurile micului Darko”, semnat de scriitoarea Mariana Stratulat, director al CPE „Libertatea”, din Panciova și ilustrat cu multă dibăcie de Aneta Gașpar.

Evenimentul a reunit numeroși elevi, cadre didactice, părinți și iubitori ai literaturii pentru copii. Sala a fost plină de voie bună, zâmbete și curiozitate autentică, iar programul s-a desfășurat într-o atmosferă caldă și inspiratoare, marcată de emoție, imaginație și o interacțiune deosebită cu cei mai tineri participanți, care au urmărit cu interes fiecare moment al întâlnirii.

Alături de autoare au participat Valentin Mic, poet, scriitor, director adjunct al CPE „Libertatea”, Milan Orlić, poet, editor și proprietar al Editurii „Mali Nemo” din Panciova, precum și Ionel Cugia, actor al Teatrului Național „Sterija” din Vârșeț, a cărui prezență a dat expresivitate și valoare artistică evenimentului.

Programul a fost prezentat cu profesionalism și sensibilitate de profesoara de limba sârbă Gordana Kovačević, care, prin dialogul cu publicul și prezentările sale inspirate, i-a introdus pe copii în universul fascinant al micului Darko și al aventurilor sale.

O contribuție specială au avut elevele Școlii Generale „3 Octombrie” din Sân-Mihai: Clara Estera Stanciu, Stefani Mohan, Nevena Stamenović, Anastasia Muncean și Ines Muncean, care au citit cu multă expresivitate fragmente din roman.

Denis STRATULAT

Fotografii: Denis Stratulat şi Ion Roman

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 13 iunie 2026