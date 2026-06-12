DELEGAȚIA DIN COMUNA BUCEȘ, ROMÂNIA, ÎN VIZITĂ LA ALIBUNAR

După cum ne-a informat Darian Tăpălagă, vicepreședintele Adunării comunei Alibunar, vineri, 5 iunie, o delegație din comuna Buceș, România, în frunte cu primarul Traian Achim-Mărcuș, a efectuat o vizită de lucru în comuna Alibunar. În cadrul acestei vizite s-au purtat discuții despre posibilitățile de realizare a proiectelor transfrontaliere, cât și despre intensificarea colaborării parteneriale la nivel regional.

Prezentând comuna Buceș, Traian Achim-Mărcuș se află în fruntea comunei încă din anul 2004, ceea ce înseamnă că este și cel mai longeviv primar al comunei pe care o conduce. Mandatul său s-a desfășurat într-o perioadă marcată de provocări politice, schimbări economice, crize globale și numeroase transformări sociale, iar menținerea încrederii cetățenilor timp de peste două decenii reprezintă o realizare remarcabilă și o confirmare a unei administrații serioase, responsabile și dedicate intereselor comunității locale.

Din delegație a făcut parte și Wilhelm Hollerbach din Timișoara, om de afaceri de prestigiu și expert internațional cu o vastă experiență în domeniile energiei, protecției mediului și dezvoltării durabile. În calitate de fondator și director al mai multor companii de succes care activează în România, Germania, Austria, Elveția și Liechtenstein, Hollerbach a coordonat numeroase proiecte și parteneriate internaționale la nivel european.

În cadrul acestei întâlniri, reprezentanții celor două comunități au discutat despre posibilitățile de dezvoltare a cooperării dintre cele două comunități frontaliere, despre realizarea unor proiecte comune prin programele de cooperare transfrontalieră dintre Serbia și România, precum și despre consolidarea relațiilor dintre instituții, organizații și mediul de afaceri din ambele părți ale frontierei. O atenție deosebită a fost acordată schimburilor culturale, colaborării dintre ansamblurile cultural-artistice, organizării unor manifestări culturale, sportive și turistice comune, protecției mediului, eficienței energetice și accesării fondurilor europene pentru proiecte care pot contribui la dezvoltarea comunităților noastre.

Ion MĂRGAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 13 iunie 2026