Sara Lăpădat, printre laureați

Pe data de 26 mai, în sala de concerte a Școlii Medii de Muzică „Jovan Bandur” din Panciova, a avut loc un deosebit concert competitiv al elevilor de clasa I la pian de la Școala inferioară de muzică, din clasele profesorilor Maja Bošković și Aleksandar Novicki, precum și al elevilor la pian comparativ și vioară, din clasele a II-a, a III-a, a IV-a, a V-a și a VI-a, cu colaborarea pianistică a lui Filip Orlić.

Concertul final, prilejuit de sfârșitul anului școlar, a întrunit laolaltă cei mai buni elevi din clasele amintite, iar interpretările lor au fost aplaudate frenetic de numeroșii spectatori.

În concursul competitiv al Școlii inferioare de muzică au participat 15 dintre cei mai buni elevi, selecționați de prof. Maja Bošković și Aleksandar Novicki. Îi amintim pe extraordinarul Predrag Zlatanović (pian, clasa a IV-a), Lena Živković (vioară, clasa a VI-a), Ljubica Marinković (pian, clasa a III-a), Nina Šimšić (pian, clasa a V-a), Mina Mavrić (pian comparativ, clasa a III-a), Jelena Parlić (vioară, clasa a V-a), Danica Jerkan (vioară, clasa a V-a), Lara Panić (vioară, clasa a IV-a), Iskra Simjanović (pian, clasa a IV-a), Oliver Gajin (vioară, clasa a II-a), Krstin Jovanović (vioară, clasa a III-a), Luna Panić (vioară, clasa a II-a), Vera Koljaja (pian comparativ, clasa I), Višnja Poštić (pian, clasa I) și Sara Lăpădat (pian, clasa I, în clasa prof. Maja Bošković).

Amintim că la concurs au participat și elevii departamentelor din Satu Nou, Doloave, Starčevo și Iabuca. Un frumos succes au obținut și elevii români de la școala afiliată din Satu Nou, pregătiți de profesoara lor Anastasija Popović, și anume: Selina Victoria Muntean – premiul I (clasa I), Helena Beca și Helena Smolean – premiul I (clasa a II-a), Leona Smolean și Iovan Todoran – premiul II (clasa a II-a), Anastasia Căta – premiul I (clasa a III-a), Andra Lara Agadișan – premiul II (clasa a III-a) și Adriana Cadar – premiul III (clasa a III-a).

În cadrul interpretării pianistice, cele mai mari succese le-au obținut şi Višnja Poštić, clasa I (locul II), și Sara Lăpădat, clasa I, pian, laureată a concursului, cucerind locul I cu numărul maxim de puncte – 100. Tânăra pianistă, în vârstă de numai 8 ani, a interpretat trei compoziții, inclusiv „Mazurka” de A. Grečaninov.

Micii și marii soliști au interpretat compoziții de muzică clasică semnate de A. Grečaninov, P. Aron, J. Bajer, N. Balkanova, Claude Debussy, Antonio Vivaldi, A. Komarovski, W. A. Mozart, S. Rahmaninov, Frédéric Chopin și alți compozitori.

În final, să mai adăugăm doar că la Școala Medie de Muzică „Jovan Bandur” se organizează des concerte ale elevilor acestei instituții (care numără aproximativ 800 de elevi, dintre care 250 studiază pianul) și că pianele existente (două la număr) au fost cumpărate în urmă cu peste 30 de ani. În pofida întreținerii și reparațiilor regulate, aceste instrumente nu mai îndeplinesc standardele exigente ale concertelor publice, astfel că procurarea unui pian de performanță superioară ar contribui la îmbunătățirea calității procesului de instruire și a activității concertistice.

Tiberiu LĂPĂDAT

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 13 iunie 2026