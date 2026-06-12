O ÎNTÂLNIRE CU VANJA VUČENOVIĆ, NOUL DIRECTOR INTERIMARAL TEATRULUI DIN VÂRȘEȚ

În baza informațiilor obținute de la autoguvernarea locală a orașului Vârșeț, săptămâna trecută, dr. Traian Căcina, membru în Consiliul Executiv al orașului Vârșeț, responsabil pentru cultură, a efectuat o vizită la Teatrul Național „Sterija” din oraș, unde a discutat cu noul director interimar, Vanja Vučenović. În focarul discuțiilor avute cu această ocazie au fost viitorul teatrului, noile proiecte, repertoriul, dar și direcțiile artistice și planurile de dezvoltare, discuții care, după cum a subliniat dr. Traian Căcina, au adus mult optimism.

Astfel, la Teatrul Național „Sterija” din Vârșeț se poate simți astăzi o energie nouă, o nouă viziune și o dorință clară de a readuce teatrul din Vârșeț acolo unde îi este locul, printre cele mai importante instituții culturale din regiune. De asemenea, Traian Căcina a subliniat că este deosebit de mulțumit de formarea Consiliului Artistic al Teatrului Național „Sterija”, constituit de comun acord cu angajații, ceea ce reprezintă un pas important către îmbunătățirea în continuare a calității artistice și a politicii programului care se va realiza. Menționând că, în aceste condiții, cultura nu este un domeniu în care se irosesc surse financiare, ci o investiție în identitate, învățământ și în viitorul orașului, dr. Traian Căcina a menționat și următoarele:

„De asemenea, este planificat un program suplimentar permanent pentru spectacolele teatrului nostru și un conținut suplimentar destinat celui mai tânăr public, pentru care noua conducere pregătește deja surprize plăcute. Când vorbim despre teatru, vorbim despre o instituție în care orașul Vârșeț, împreună cu Ministerul Culturii, Secretariatul Provincial pentru Cultură și oamenii de afaceri din Vârșeț, iubitori de cultură, au investit peste 60 de milioane de dinari în ultimii cinci ani. Sala renovată, echipamentele audio și video noi, renovarea structurii acoperișului, deschiderea Scenei Mici „Kibicfenster lângă Sterija”, precum și Colțul lui Vasko, cu mobilierul original al lui Vasko Popa, sunt doar o parte din schimbările care au fost implementate. Se poate face mai bine? Desigur că se poate. Tocmai de aceea nu trebuie să ne oprim. Profit de această ocazie pentru a-l felicita pe Vanja Vučenović pentru preluarea acestei funcții responsabile. Ca om cu o bogată experiență în viața teatrală din Novi Sad, vine la Vârșeț cu mari așteptări, dar și cu un sprijin deosebit. După întâlnirea de astăzi, pot spune că sunt foarte surprins, în mod pozitiv, de energia, ideile și planurile pe care le-am auzit. Cred că am făcut o alegere bună și că cel mai bun moment pentru Teatrul Național „Sterija” abia urmează. Vârșețul merită un teatru puternic, modern și de succes. Vom lucra la asta împreună. Fără oprire.”

Vasilie PETRICĂ

Articolul îl puteți citi în numărul din 13 iunie 2026