SPRIJIN PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL DIN SERBIA

Miercuri, 3 iunie, Școala Generală „Branko Radičević” din Golubac a fost vizitată de o delegație a Ambasadei României, condusă de ambasadorul României în Serbia, Excelența Sa Silvia Davidoiu.

Motivul vizitei a fost implementarea cu succes a unui proiect finanțat de RoAid – Agenția Română pentru Cooperare Internațională pentru Dezvoltare, instituție care funcționează în cadrul sistemului diplomatic românesc și derulează proiecte de dezvoltare și asistență umanitară în alte state.

Această colaborare a fost posibilă datorită sprijinului acordat de Excelența Sa Silvia Davidoiu, ambasador al României în Serbia, și de consulul general Mihai Șerban, precum și la inițiativa subsemnatei, dr. Jasmina Glišić, reprezentantă a comunității românești din Serbia, care, în urmă cu doi ani, a organizat prima întâlnire între reprezentanții administrației locale, ai școlii și ai instituțiilor diplomatice românești.

Scopul proiectului a fost dotarea laboratoarelor de biologie, chimie și fizică ale Școlii Generale „Branko Radičević” din Golubac. Valoarea investiției s-a ridicat la 15.000 de euro, iar obiectivul principal al acesteia este modernizarea procesului educațional și crearea unor condiții mai bune pentru învățarea și dezvoltarea elevilor, în conformitate cu Strategia de dezvoltare a educației și învățământului din Republica Serbia până în anul 2030.

Delegația a fost întâmpinată de directorul școlii, Saša Đorđević, și de președintele Primăriei Golubac, Nebojša Mijović. După vizitarea spațiilor renovate, a laboratoarelor nou echipate, oaspeții au vizitat sediul Primăriei Golubac, unde a fost organizată o primire oficială.

Cu această ocazie s-a discutat despre rezultatele proiectului implementat cu succes, precum și despre posibilitățile de continuare a colaborării dintre instituțiile de învățământ și administrația locală, pe de o parte, și instituțiile românești, pe de altă parte. Participanții au subliniat importanța cultivării relațiilor de prietenie și a dezvoltării proiectelor comune între cele două state vecine și tradițional prietene.

Jasmina Glišić

Articolul îl puteți citi în numărul din 13 iunie 2026