Facebook-f Instagram Youtube Twitter
Serbia
18
clear sky
Abonati-va
Înscrieți-vă la Newsletter-ul nostru
Înscrieți-vă la Newsletter-ul nostru
Get our editors’ guide to what matters in the world, delivered to your inbox every weekday.
Deveniți abonat digital
Deveniți abonat digital
Get our editors’ guide to what matters in the world, delivered to your inbox every weekday.
Ascultă podcastul nostru
Ascultă podcastul nostru
Concise, to the point, and a truly global view, our daily email also includes podcasts.
Înscrieți-vă la Newsletter-ul nostru
Înscrieți-vă la Newsletter-ul nostru
Deveniți abonat digital
Deveniți abonat digital
Ascultă podcastul nostru
Ascultă podcastul nostru

A fost sfințit clopotul

Credincioșii din parohia Toracul Mic au avut bucuria de a asista, pe data de 13 octombrie, la o slujbă de sfințire a unui clopot, oficiată de preotul paroh iconom-stavrofor Emanuil Mojic și părintele iconom-stavrofor Cristian Popi, în fața bisericii, în prezența unui număr restrâns de credincioși.

Cu binecuvântarea Episcopului Ieronim, după sfințire, clopotul a fost montat în turnul bisericii. La acest eveniment foarte important pentru torăceni a fost prezent și Mircea Frișcan, care a donat clopotul.
Pentru torăceni, clopotele înseamnă foarte mult: ele răsună când este slujbă, la moartea cuiva sau pentru pomenirea unei persoane decedate.

În anul 1765 a fost așezat primul clopot, adus din Serdin, odată cu venirea strămoșilor torăceni pe aceste meleaguri. În 1901 s-a instalat clopotul cel mare, turnat la Timișoara, și s-a așezat în turn suportul de fier pentru patru clopote.

Florin RAȘA

Articolul integral îl puteți citi în numărul 43 din 25 octombrie 2025