A fost sfințit clopotul

Credincioșii din parohia Toracul Mic au avut bucuria de a asista, pe data de 13 octombrie, la o slujbă de sfințire a unui clopot, oficiată de preotul paroh iconom-stavrofor Emanuil Mojic și părintele iconom-stavrofor Cristian Popi, în fața bisericii, în prezența unui număr restrâns de credincioși.

Cu binecuvântarea Episcopului Ieronim, după sfințire, clopotul a fost montat în turnul bisericii. La acest eveniment foarte important pentru torăceni a fost prezent și Mircea Frișcan, care a donat clopotul.

Pentru torăceni, clopotele înseamnă foarte mult: ele răsună când este slujbă, la moartea cuiva sau pentru pomenirea unei persoane decedate.

În anul 1765 a fost așezat primul clopot, adus din Serdin, odată cu venirea strămoșilor torăceni pe aceste meleaguri. În 1901 s-a instalat clopotul cel mare, turnat la Timișoara, și s-a așezat în turn suportul de fier pentru patru clopote.

Florin RAȘA

