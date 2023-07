Cinstind memoria dirijorului Ion Rotariu-Cordân

Dirijorul și omul de cultură Ion Rotariu-Cordân a lăsat contribuţii inestimabile la păstrarea culturii şi a identităţii noastre naţionale, astfel că trebuie să-i aducem omagii și să-i cinstim memoria.

Pornind în această ordine de idei, Fanfara „Ion Rotariu-Cordân” a SCA „Eminescu” din Coștei, dirijată de Ilia Capeț, la inițiativa Gheorghinei Ecovoiu din București, fiica cea mare a lui Cordân, s-a adunat la casa vestitului dirijor, spre a-i aduce un omagiu.

Cu acest prilej, Ilia Capeț a declarat următoarele: „Duminica trecută am mers la casa dirijorului nostru Ion Rotariu-Cordân, unde am interpretat mai multe melodii din repertoriul fanfarei noastre, din respect față de acest om, care ne-a făcut pe toți fanfariști. Noi nu ne uităm oamenii de valoare. Fanfara noastră a decis să îi poarte numele. Practicăm ca, an de an, să mergem la mormântul lui Cordân de ziua sa de naștere și la sărbătoarea Sfântului Ion. Acum am decis să-i aducem un omagiu și în perioada estivală, pentru că dirijorul nostru merită să-i păstrăm vie memoria.”

După vizita la casa lui Cordân, fanfariștii s-au adunat la sediul societății lor, unde au continuat să se delecteze la o masă comună, cu sunete de fanfară.

Denis STRATULAT

Articolul îl puteți citi în numărul 27 din 8 iulie