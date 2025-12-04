Colindele tradiționale românești sunt expresia cântată a credinței noastre

Sfârșitul de noiembrie a adus la Satu Nou o atmosferă de sărbătoare, de lumină și de întoarcere la rădăcini. Casa de Cultură „3 Octombrie” s-a transformat, și în acest an, într-un loc al bucuriei împărtășite, găzduind o nouă ediție a Festivalului „Colindele Neamului” – un eveniment care, tradițional în preajma sărbătorilor de iarnă, păstrează aprinsă flacăra tradițiilor românești din Banat. Manifestarea a fost organizată cu dăruire de Societatea Cultural-Artistică „Dr. Radu Flora”, în colaborare cu Școala Elementară „Žarko Zrenjanin” și Casa de Cultură „3 Octombrie” din Satu Nou, cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni (România) și al municipiului Panciova.

„Este momentul în care școlile, societățile culturale și ansamblurile noastre se unesc într-o singură inimă”, a subliniat crainicul Nicola Toager, deschizând festivalul. Și într-adevăr, întreaga comunitate a bătut la unison în ritmul colindului.

Primii vestitori ai bucuriei sărbătorilor de iarnă au fost gazdele, preșcolarii și elevii Școlii Elementare „Žarko Zrenjanin” din Satu Nou. Pregătiți de învățătoarele Marinela Frianț, Marieta Simu și educatoarea Lavinica Beca, au readus în scenă seara de Ajun, cu obiceiul așteptării colindătorilor și focul aprins din fața casei. Momentele lor, simple și curate, au fost o adiere din copilăria satului românesc. Fanfara micuților a întregit tabloul, vestind cu sunet de sărbătoare nașterea Mântuitorului. Nu a lipsit nici bradul frumos împodobit, ce a încununat cu farmec și căldură atmosfera festivă a evenimentului.

La final toți au interpretat o colindă, readucând în sufletele spectatorilor farmecul colindelor în forma lor cea mai pură.

Evenimentul, desfășurat în după-amiaza zilei de 29 noiembrie, a fost onorat de prezența distinșilor oaspeți: Preacucernicul părinte vicar, Emanuel Tăpălagă, reprezentant al Episcopiei Dacia Felix din Vârșeț, Daniel Bala, ministru-consilier al Consulatului General al României la Vârșeț, reprezentanții Consiliului Național al Minorității Naționale Române: Daniel Magdu și Stevan Mihailov, părintele protopop Gheorghe Ianeș, paroh al Bisericii Ortodoxe Române din Satu Nou.

Teodora SMOLEAN

Foto: Radovan ĐERIĆ

Articolul integral îl puteți citi în numărul 49 din 6 decembrie 2025