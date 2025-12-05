Facebook-f Instagram Youtube Twitter
Serbia
3
overcast clouds
Abonati-va
Înscrieți-vă la Newsletter-ul nostru
Înscrieți-vă la Newsletter-ul nostru
Get our editors’ guide to what matters in the world, delivered to your inbox every weekday.
Deveniți abonat digital
Deveniți abonat digital
Get our editors’ guide to what matters in the world, delivered to your inbox every weekday.
Ascultă podcastul nostru
Ascultă podcastul nostru
Concise, to the point, and a truly global view, our daily email also includes podcasts.
Înscrieți-vă la Newsletter-ul nostru
Înscrieți-vă la Newsletter-ul nostru
Deveniți abonat digital
Deveniți abonat digital
Ascultă podcastul nostru
Ascultă podcastul nostru

În sezonul de toamnă, echipa „Viitorul” din Straja a obținut rezultate modeste la fotbal

La sfârșitul sezonului de toamnă la fotbal, în Divizia intercomunală Vârșeț-Biserica Albă s-au jucat meciuri interesante.

De multe ori, în diviziile mai mici se pot vedea la fotbal, meciuri mult mai interesante decât în cele mari. În această divizie se întrec 11 echipe iar în fiecare rundă câte o echipă este liberă. În această divizie se află și echipa „Viitorul” din Straja care în acest sezon de toamnă a obținut rezultate modeste și, momentan, se află pe penultimul loc în clasament.

Credem că în această pauză de iarnă, echipa se va întări cu jucători noi și în sezonul de primăvară va obține rezultate la nivelul atins până în prezent. Informăm cititorii noștr despre rezultatele obținute în acest sezon competițional.

Vasilie PETRICĂ

Articolul integral îl puteți citi în numărul 49 din 6 decembrie 2025