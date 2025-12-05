Facebook-f Instagram Youtube Twitter
Echipa „Voivodina” din Seleuș a obținut locul de frunte în clasament

S-a terminat și campionatul la fotbal în Divizia intercomunală Alibunar-Plandiște. În acest sezon, am avut ocazia să urmărim meciuri interesante și cu multe goluri înscrise.

Echipa „Voivodina“ din Seleuș a obținut rezultate de toată stima. Ea a cucerit locul întâi în clasament cu 18 puncte, consemnând doar o înfrângere în campionat. Jucătorii echipei „Voivodina“ au fost foarte buni și au realizat un gol averaj de 23-14.

În această divizie de fotbal, pe lângă multe alte echipe, joacă și echipa „Sloga“ din Mărghita care, în acest sezon, nu a avut noroc sportiv și, momentan, se află pe ultimul loc în clasament.

Vasilie PETRICĂ

