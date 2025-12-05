Facebook-f Instagram Youtube Twitter
Echipa „Budučnost” din Alibunar în fruntea clasamentului

În Divizie doua a Banatului, grupa – Răsărit, s-a încheiat campionatul. Aici au evoluat și echipele „Vladimirovac” din Petrovăsâla, „Budučnost” din Alibunar, „Rapid” din Nicolinț, „Caraș” din Coștei. După cele patrusprezece runde disputate, echipa „Budučnost” din Alibunar se află în fruntea clasamentului cu 34 de puncte acumulate și doar două înfrângeri.

Ea a obținut un gol averaj de 47:14. Această echipă a obținut 12 victorii în meciurile cu echipele „Dunav” din Banatska Palanka, „Caraș” din Coștei, „Potporanj” din Potporanj, „Borac” din Srediștea Mare, „Ratar” din Krušica, „Vladimirovac” din Petrovăsâla, „Sloga” din Plandiște, „Rapid” din Nicolinț, „Banat” din Dupljaja. Pe locul doi în clasament, cu trei puncte mai puțin, se află echipa „Caraș” din Coștei.

Ea a jucat foarte bine în acest sezon și a obținut rezultate frumoase în confruntarea cu echipele „Vladimirovac” din Petrovăsâla, „Rapid” din Nicolinț, „Banat” din Dupljaja, „Sloga” din Plandiște, „Potporanj” din Potporanj, „Borac” din Srediștea Mare, „Ratar” din Krušica și „Dunav” din Banatska Palanka.

Vasilie PETRICĂ

Articolul integral îl puteți citi în numărul 49 din 6 decembrie 2025