Festivalul „Žaoka” de la Kačarevo a confirmat statutul de centru regional al umorului și satirei

Satul Kačarevo din sudul Banatului a confirmat și anul acesta, pentru a treisprezecea oară consecutiv, statutul de capitală regională a umorului și satirei, prin desfășurarea Festivalului Internațional de Umor și Satiră „Žaoka”. Manifestarea, care a reunit atât participanți consacrați din Serbia, cât și autori din România și Macedonia de Nord, este considerată una dintre cele mai reprezentative evenimente satirice din regiune. „Singurul sat din Serbia care are un festival al umorului și satirei este Kačarevo. Nu mai este cunoscut doar pentru Festivalul Slăninii, renumit în întreaga lume, ci acum și pentru «Žaoka»”, a declarat pentru ,,Libertatea” Aleksandar Čotrić, selecționerul festivalului.

Festivalul a fost inițiat și conceput de aforistul din PanciovaZoran T. Popović (1957–2022), care a activat și ca director al Căminului Cultural din Kačarevo. Manifestarea a fost deschisă de Veronika Kerekeš Stevanovski, directoarea Căminului Cultural din Kačarevo și de Darko Ješić, membru al Consiliului Local Panciova, responsabil cudomeniul culturii.

Mariana Stratulat:„A fi pe aceeași scenă cu Ljubivoje Ršumović este o onoare pe care o porți în inimă toată viața”

Cu această ocazie, poeta și jurnalista Mariana Stratulat, care a participat în prima seară a festivalului „Žaoka”, alături de marele Ljubivoje Ršumović, de Aleksandar Čotrić și de poeta Senka Pavlović, a declarat pentru ,,Libertatea”:

Senka PAVLOVIĆ ČOTRIĆ

