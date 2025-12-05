Concert cu o mare încărcătură emoțională la Vârșeț

Cu ocazia Zilei Naționale a României și a Zilei Consiliului Național al Minorității Naționale Române, în sala Teatrului Național „Sterija” din Vârșeț a avut loc concertul tradițional de 1 Decembrie, sub genericul „Tricolor în armonii bănățene”. Acest eveniment este organizat anual de către Consiliul Național al Minorității Naționale Române. Seara de 1 Decembrie le-a oferit tuturor bucuria de a celebra împreună cultura, identitatea și armonia comunității române din Vârșeț, în inima Banatului multietnic și multicultural.

Crainicii Corina Trocea și Darie Doclea au salutat prezența reprezentanților corpului diplomatic al României în Serbia, oficialităților orașului Vârșeț și ale comunei Alibunar, reprezentanților Episcopiei „Dacia Felix”, primarilor, directorilor de școli și cadrelor didactice, reprezentanților mediului antreprenorial, precum și a activiștilor culturali. Ei au mulțumit Teatrului Național „Sterija”, precum și lui Andrei Șafaric pentru sprijinul oferit în organizarea evenimentului.

La început au fost intonate imnurile Serbiei și României. Deschiderea programului a fost realizată de Orchestra Consiliului Național Român, cu o suită de melodii din Arad. În cadrul concertului, care a durat aproape două ore, au evoluat soliști vocali și instrumentiști din Banat, acompaniați de Orchestra de Muzică Populară a CNMNR, dirijată de prof. Alexandru Frianț.

Vasilie PETRICĂ

Foto: Denis STRATULAT

Articolul integral îl puteți citi în numărul 49 din 6 decembrie 2025