Tinere talente promițătoare

În seara zilei de 25 noiembrie, sala mare a Casei de Cultură „3 Octombrie” din Satu Nou a răsunat de muzică, emoție și aplauze, găzduind concertul elevilor departamentului local al Școlii de Muzică „Jovan Bandur” din Panciova. Evenimentul, așteptat cu nerăbdare de părinți și iubitori ai artei, a adus pe scenă tineri talentați, aflați în diferite etape ale formării lor artistice.

Concertul a fost deschis de corul clasei pregătitoare, coordonat de prof. Albina Crețu Șublea, ai căror mici artiști au cucerit publicul cu trei piese interpretate cu sensibilitate și prospețime.

A urmat programul instrumentiștilor, început cu elevii secției de pian ai prof. Anastasija Popović: Anastasia Căta, Iovan Todoran, Filip Mitrović și Daria Mila Jakšić. Fiecare dintre acești mici pianiști au demonstrat siguranță, expresivitate și o evoluție promițătoare.

Publicul a fost încântat și de elevii claselor de chitară pregătiți de prof. Vladimir Vojnak – Hiu Han Liu, Tijana Perkošan, Aleksandra Čikoš, Nikolina Kojić, Uroš Zekić și Jovana Lazarević. Lor li s-au alăturat elevii secției de acordeon, îndrumați de prof. Leonid Ardelean: Despot Jakšić, Vladimir Vasić, Filip Jovanović și Nemanja Lučanin, fiecare dintre ei aducând pe scenă un plus de energie și măiestrie.

O prezență puternică a avut și clasa de vioară, una dintre cele mai numeroase din cadrul departamentului, condusă de prof. Adrian Cebzan. Pe scenă au urcat Mila Gean, Nađa Ardeljan, Jovana Vojnović și Sofija Doveden, ale căror interpretări mature au demonstrat o muncă intensă și o pasiune profundă pentru instrumentul lor.

Teodora SMOLEAN

