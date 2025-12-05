Consiliul Național al Românilor, prezent la Forumul Consiliilor Naționale ale Minorităților Naționale

La Belgrad, în zilele de 26 și 27 noiembrie, s-a desfășurat Forumul Consiliilor Naționale ale Minorităților Naționale, un eveniment organizat de Misiunea OSCE în Serbia și de Avocatul Poporului pentru Egalitate. Conferința a fost deschisă de comisarul Brankica Janković și de Marcel Peško, șeful Misiunii OSCE în Serbia, în timp ce Înaltul Comisar OSCE pentru Minorități Naționale, Kees Christof Kamp, a transmis un mesaj video. Printre participanți s-a aflat și Mahai Șerban, ministru-consilier la Ambasada României din Belgrad. Evenimentul a marcat încheierea unui program de consolidare a capacităților desfășurat în perioada 2023–2025, prin care peste 80 de participanți au fost instruiți în identificarea și combaterea discriminării.

În intervenția sa, comisarul Brankica Janković a subliniat că relația cu consiliile naționale ale minorităților a reprezentat, ani la rând, una dintre prioritățile instituției pe care o conduce. Ea a apreciat rolul esențial al acestor consilii în păstrarea identității culturale și naționale, mulțumindu-le pentru cooperarea constantă. Janković a arătat că aceste structuri constituie un mecanism unic de incluziune și împuternicire pentru membrii comunităților minoritare și, totodată, parteneri firești ai instituțiilor statului în promovarea toleranței și respectului față de diversitate, valori definitorii pentru o societate democratică.

În acest context, instituția Avocatului Poporului pentru Egalitate a prezentat Zborul de opinii selectate, un volum care reunește hotărâri, recomandări, inițiative, avertismente și alte documente referitoare la cazuri de discriminare pe criterii etnice și naționale din perioada 2015–2025, realizat cu sprijinul OSCE Serbia. Publicația se adresează atât specialiștilor, cât și publicului larg, instituțiilor publice și mass-media, constituind un instrument util pentru înțelegerea diferitelor forme de discriminare și a modalităților de prevenire a acestora.

Marinel Petrica

Articolul integral îl puteți citi în numărul 49 din 6 decembrie 2025