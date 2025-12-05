Cea mai importantă zi pentru români

În data de 26 noiembrie, Consulatul General al României la Vârșeț a organizat, la hotelul „Vila Breg”, tradiționala recepție cu ocazia Zilei Naționale a României. La eveniment au fost prezenți numeroși invitați din partea Consiliului Național al Minorității Naționale Române, ai autoguvernării locale a orașului Vârșeț, directori ai instituțiilor din oraș, înalte fețe bisericești, precum și reprezentanți ai mass-mediei în limba română și sârbă.

Conform tradiției, întâlnirea a fost deschisă prin intonarea imnurilor Serbiei și României, interpretate de cântărețele Simona Mazăre și Narcisa Băleanu din România.

În continuare, Anca Corfu, consulul general al României la Vârșeț, a salutat oficialitățile prezente și a evidențiat semnificația istorică a zilei de 1 Decembrie, cea mai importantă sărbătoare pentru întregul neam românesc și unul dintre cele mai însemnate momente din istoria poporului român. De Ziua Națională se trăiește aceeași emoție puternică ce ne reunește în jurul unei sărbători cu o simbolistică profundă – o sărbătoare a tuturor românilor, oriunde s-ar afla.

Simbol al solidarității naționale, 1 Decembrie ne îndreaptă gândurile către românii anului 1918, când provinciile românești s-au unit, desăvârșind peste veacuri idealul național al României Mari. Ziua Marii Uniri reprezintă idealul pentru generațiile de înaintași care au luptat eroic, cu jertfă și sacrificii. Printre cei care se definesc prin neam, limbă, simțire și cuget românesc se numără și etnicii români din PA Voivodina.

Vasilie PETRICĂ

Foto: Larisa GHEORGHE

Articolul integral îl puteți citi în numărul 49 din 6 decembrie 2025