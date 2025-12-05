Eveniment dedicat valorilor culturale și cooperării bilaterale

Evenimentul dedicat Zilei Naționale a României s-a desfășurat într-un cadru deosebit, la Casa Regală a Serbiei – Palatul „Beli Dvor” din Belgrad, oferind o atmosferă solemnă și elegantă, potrivită semnificației zilei de 1 Decembrie.

Cu acest prilej, Ambasadorul României la Belgrad, Silvia Davidoiu, a subliniat importanța istorică a Zilei Naționale și a făcut referire la actualele amenințări care planează asupra securității europene. Ea a evidențiat faptul că Serbia este un partener natural al României, relația bilaterală având o tradiție diplomatică de peste 145 de ani, construită pe respect, prietenie și încredere, indiferent de schimbările politice ale momentului.

Ambasadorul a remarcat intensificarea cooperării la nivel tehnic, guvernamental și parlamentar, precum și implementarea unor proiecte concrete în cadrul Programului Interreg, finanțat prin fonduri IPA, care contribuie direct la bunăstarea comunităților din zona de frontieră comună. Totodată, ea a reiterat sprijinul constant al României pentru integrarea europeană a Serbiei, un proces ce necesită dedicare și efort consecvent, și pentru care Bucureștiul este pregătit să lucreze îndeaproape cu Belgradul, în spiritul consolidării democrației și dezvoltării durabile în cadrul Uniunii Europene.

Valentin MIC

