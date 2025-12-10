Românii din Svilajnac au marcat Ziua Națională a României

Credincioșii și membrii comunității românești din comuna Svilajnac s-au adunat anul acesta în cadrul protopopiatului Bisericii Ortodoxe Române din satul Lukovica pentru a sărbători Ziua Națională a României, una dintre cele mai importante sărbători ale poporului român.

Organizatorul evenimentului a fost Asociația „Podul lui Traian”. Într-un cadru festiv, participanții au subliniat importanța păstrării identității, limbii și tradițiilor românilor care trăiesc în zona Svilajnacului.

Deși aceasta este una dintre zonele din estul Serbiei în care trăiește cel mai mic număr de români, dorința și nevoia de a păstra limba și cultura românească au rămas puternice, lucru vizibil prin diversele activități care, chiar dacă la o scară mai mică, continuă să fie organizate pe parcursul anului.

Ziua Națională a României, sărbătorită în fiecare an la 1 decembrie, simbolizează unirea provinciilor românești din anul 1918 și reprezintă sărbătoarea centrală a statului român. Pentru membrii comunității române de peste hotare, această zi are o valoare emoțională suplimentară, amintind de rădăcinile istorice și de legătura culturală cu poporul român.

Organizatorii subliniază că astfel de întâlniri contribuie la consolidarea unității și a respectului reciproc între toate comunitățile din regiune. Tradiționala reuniune s-a desfășurat într-o atmosferă festivă, cu dorința ca aceste manifestări să continue și în anii următori.

Jasmina GLIŠIĆ

Articolul îl puteți citi în numărul 50 din 13 decembrie 2025