Conservele pentru iarnă, între tradiție și necesitate

În această săptămână vă invităm să citiţi un dialog cu colaboratoarea noastră din Reșița, Maria Radu Novac, care ne vorbește despre conservele pentru iarnă și totodată dezvăluie cum le păstrează fără adaosuri chimice. De la interlocutoarea noastră aflăm că în familia dânsei toate femeile practică grădinăritul.

Denis: Bună ziua, doamna Maria. Știu că vă place să aveți cămara plină cu conserve de tot felul. Ați terminat pe anul acesta?

Maria: E în cultura noastră, aici, în Balcani să așteptăm iarnă cu cămările pline, cu multe conserve, cum e ,,salata de toamnă”, preparată în Balcani, mai exact în Ungaria.

Denis: De unde ați învățat să pregătiţi conservele?

Maria: Numai mamă am avut. Ea punea și castraveți cu sare în timpul verii, scotea semințe pentru anul viitor. Multe rețete am de la tanti Maria Barbara Maushammer care a trăit la noi, la moară, Dumnezeu s-o odihnească! De la ea am învățat sa fac dulceață de pepene și de lubeniță, iar de la mama dulceață de gogonele.

Denis: Cum a fost perioada comunismului?

Maria: Ceaușescu ne-a amenințat că desființează ,,spaițurile bănățenilor”. I-a deranjat că suntem gospodine și că avem de toate. Sunt ani în care am tăiat și câte trei porci. Păsări am avut tot timpul, animale, lapte, brânză cu butoaiele, cum am și acum.

Denis STRATULAT

