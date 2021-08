Convorbire cu Darko Čekerevac, directorul Şcolii Medii de Economie şi Comerţ ,,Dositej Obradović” din Alibunar

Şcoala de Economie şi Comerţ ,,Dositej Obradović” are o tradiţie îndelungată în procesul de pregătire al tinerelor cadre în domeniul economiei şi comerţului. Ani în şir interesul pentru profilarea cadrelor tinere a avut mereu o tendinţă ascendentă, însă în ultimii ani este înregistrată o stagnare. Despre situaţia de adaptare la noile condiţii impuse de pandemia coronavirusului şi criteriile care trebuie respectate de cadrele didactice şi elevi, ne-a vorbit directorul şcolii, Darko Čekerevac.

,,Ne aflăm în pragul începerii unui an şcolar presărat cu multe provocări impuse de coronavirus. Având în vedere că fac parte şi eu din acest colectiv al şcolii, am acceptat propunerea colegilor mei de a prelua candidatura funcţiei de director, ceea ce prezintă pentru mine o provocare, în sensul că noi toţi ne aflăm într-o nouă situaţie la care trebuie să ne adaptăm. Este nevoie, în primul rând, de intensificarea colaborării de comunicare cât mai apropiată cu elevii şi cu părinţii, deoarece obligaţia noastră morală şi profesională este de a oferi cunoştinţe elevilor care le va deschide noi orizonturi pe parcursul celor 4 ani, respectiv 3 ani de şcolarizare. În momentul când vor absolvi această şcoală medie, elevii adolescenţi va trebui să fie pregătiţi de a se confrunta cu noile provocări impuse de situaţia de pe piaţa ocupării forţelor de muncă. Sperăm că în nou an şcolar vor fi create condiţii optime pentru desfăşurarea nestingherită a învăţământului mediu, iar elevii vor avea acea opţiune de a continua şcolarizarea şi vor reveni din nou în băncile şcolare, deoarece elevii au nevoie de a menţine acel contact apropiat, atât cu colegii lor, cât şi cu profesorii lor.

Ion MĂRGAN

