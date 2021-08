Creşterea albinelor, o pasiune interesantă

Albinele sunt singurele insecte din lume care produc hrană pentru om. Sunt oameni care au învăţat să crească albine şi să obţină produse din rodul muncii lor. Printre oamenii pasionaţi de creşterea şi îngrijirea acestor harnice vietăţi, se numără Ioviţa Cojocar pentru care, după cum ne-a mărturisit, apicultura este o pasiune pe care a îndrăgit-o de mai mulţi ani, acceptând-o ca pe o meserie interesantă.

,,Am început să mă ocup cu apicultura din anul 2015 îndemnat de Traian Bosioc, un apicultor iscusit şi apreciat din Nicolinţ. Dânsul a fost cel care mi-a făcut cadou 5 familii de albine, iar aceasta pentru mine a fost un motiv în plus de a face cunoştinţă cu o nouă provocare despre care nu am ştiut prea multe. Mi-a fost interesantă activitatea cu albinele, acele fiinţe harnice care produc mierea, un produs binefăcător şi lecuitor pentru omenire.”

Care sunt avantajele practicării acestei meserii, a fost următoarea întrebare adresată interlocutorului nostru.

„Avantajele practicării acestei meserii sunt că albina produce un produs curat, ecologic. Dacă este, produsul se vinde, dacă nu este, nu ai ce vinde. Un apicultor are de unde obţine produse practicând această meserie. Printre produsele care le putem obţine dintr-un stup sunt: polenul, propolisul, nectarul, lăptişorul de matcă, ceara folosită la fabricarea lumânărilor, mierea, veninul folosit în scopuri medicinale.”

Ion MĂRGAN

