Tradiţia ţine de specificul culturii, de raportul cu sine şi cu absolutul reprezentat în sufletul unui neam

Identitatea culturală românească este caracterizată de un patrimoniu cultural material și imaterial divers. Ea reprezintă o sursă importantă pentru dezvoltarea locală. Moștenirea culturală este o sursă însemnată a evoluției, atât la nivel local, cât și la nivel regional, capitalul simbolic fiind esențial pentru identitatea culturală reprezentată prin valori, obiceiuri, îndeletniciri, credințe și simboluri împărtășite de comunitate.

Ce reprezintă festivalul pentru români?

Festivalul reprezintă o coroană a activismului cultural al românilor din Voivodina. Festivalul de Folclor și Muzică Românească din Voivodina – Republica Serbia îi unește pe românii noștri în fiecare an. Așa trebuie să fie și în viitor. Numărul mare de participanţi la această ediţie dovedeşte că existăm, că dorim, că avem forță şi că vom exista şi în continuare. Un popor îşi menţine identitatea păstrându-și cântecul, muzica și portul naţional.

Festivalul are sprijinul financiar al C.N.M.N.R.?

Din punct de vedere financiar, Consiliul Național a sprijinit festivalul, gazdele festivalului și asociațiile participante. Anul acesta C.N.M.N.R. a sprijinit financiar festivalul, însă am primit informația de la organizatori că și orașul Vârșeț, sponsori, dar și organele provinciale și cele republicane, prin finanțarea asociațiilor, au sprijinit buna organizare a ediției din acest an. Consiliul Național va sprijini și în viitor această manifestare. Nu facem diferență între organizații. Toți cei care participă la festival trebuie să aibă aceleași drepturi de a-și desfășura activitatea și de a se prezenta publicului, iar în acest an vor avea la dispoziție trei zile.

Virginia PUIA

