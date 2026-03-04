Copiii au descoperit tradițiile de altădată prin joc, creație și bucurie

Ziua de luni, 23 februarie, a fost întâmpinată cu emoție și culoare la tradiționala manifestare „Mărțișorul”, organizată de Asociația Femeilor „Bunicuțele”. Evenimentul, devenit deja o frumoasă tradiție, a reunit copii de la școală și grădiniță, alături de bunici și membrele asociației, într-o atmosferă caldă, menită să păstreze și să transmită mai departe obiceiurile strămoșești.

Președinta asociației, Ana Boier, a subliniat importanța continuității tradițiilor și a implicării celor mici în astfel de activități: „Am organizat manifestarea Mărțișorul. În fiecare an organizăm această manifestare cu copiii de la școală și grădiniță. În primul rând, ei sunt nepoții noștri. Am organizat un atelier, i-am învățat cum s-a făcut mărțișorul pe timpuri și le-am arătat jocuri din copilăria noastră. Au făcut bunari din știuleți, s-au jucat ,,Ața și lie”, apoi au învățat să învârtească firul alb cu roșu pentru a realiza mărțișorul. La final, au recitat poezii. Au fost încântați. Sunt mulțumită, unii dintre au participat de mai multe ori. Suntem încântate și mulțumite. Sperăm ca în viitor să vină și mai mulți copii, ca să păstrăm tradițiile”.

Pe parcursul atelierului, copiii au urmărit cu atenție fiecare explicație, încercând cu mâinile lor să răsucească firul alb și roșu, simbol al primăverii și al reînnoirii. Bucuria sinceră din ochii lor a fost poate cel mai frumos mărțișor al zilei.

