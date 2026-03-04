Mărțișorul, sărbătorit la Kučevo în cadrul Biroului CNMNR

În cadrul Biroului Consiliului Național al Minorității Naționale Române din Kučevo a avut loc manifestarea „Mărțișorul”, organizată de Asociația „Poiana Lungă” din Cerovica. Cei prezenți au fost salutați de președintele asociației, Mihajlo Jovanović, care, în cuvântul de deschidere, a subliniat importanța acestor întâlniri pentru păstrarea culturii și tradiției. A fost evidențiată în mod deosebit prezența oaspeților din Voivodina – Daniel Magdu, președintele Consiliului Executiv al CNMNR, și Marius Zaria, membru al Consiliului Executiv – precum și a participanților veniți din comunele Golubac, Malo Crniće, Majdanpek și, desigur, din Kučevo.

Despre păstrarea obiceiurilor a vorbit Jasmina Glišić, vicepreședinta Consiliului Național Român, amintind că strămoșii noștri marcau numeroase sărbători pe care astăzi le uităm adesea. Grija lor față de natură se reflecta, printre altele, și în obiceiul Săptămâna Cioricului, când hrana – în special porumbul fiert – era dată găinilor și rațelor, iar restul era dus pe câmp pentru a hrăni și alte animale. Unul dintre motive era acela de a împiedica animalele sălbatice să vină în sat și să atace animalele din gospodării.

Aprinderea focurilor la sărbători precum Sântoager, Zapostitu, Sâmți, Buezile și Joi Mare avea, de asemenea, rolul de a speria animalele sălbatice și de a proteja satul, animalele și copiii. Comemorarea celor plecați dintre noi, prin oferirea de hrană și aprinderea focului, păstra vie amintirea lor și credința că astfel li se prelungește viața în lumea de dincolo. Toate aceste obiceiuri erau însoțite de comunicarea în limba maternă, care se păstrează cel mai bine prin practicarea lor.

S-a subliniat că această moștenire ne-a fost lăsată ca un legământ și că asemenea manifestări o mențin vie, datorită și Biroului deschis acum aproape opt ani, în mandatul precedent al Consiliului, care funcționează cu succes și astăzi.



Jasmina GLIŠIĆ

Articolul integral îl puteți citi în numărul 10 din 7 martie 2026