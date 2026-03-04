Premiul I pentru eleva Mirela Miuță la Concursul Județean „Dor dă graiu bănățan”

Mirela Miuță, elevă în clasa a V-a la Școala Elementară „3 Octombrie” din Sân-Mihai, a obținut premiul I la cea de-a doua ediție a Concursului Județean „Dor dă graiu bănățan”, desfășurat în data de 21 februarie 2026, în cadrul proiectului educațional județean C.P.E.E.J. Timiș.

Concursul, organizat de Colegiul Național Bănățean în parteneriat cu Asociația pentru Vorbirea Bănățană, a reunit elevi talentați din întreg județul, dornici să păstreze și să promoveze graiul, tradițiile și valorile autentice ale Banatului.

Mirela Miuță a impresionat juriul prin interpretarea a două poezii în grai bănățean, remarcându-se prin autenticitate, expresivitate și sensibilitate artistică. De menționat este faptul că Mirela Miuță a fost unica participantă din Serbia prezentă la această competiție, reprezentând cu mândrie comunitatea românească.

Performanța obținută se datorează atât talentului și pasiunii sale pentru folclorul bănățean, cât și îndrumării atente oferite de profesorul coordonator, Marinela Gătăianț, care a pregătit-o cu profesionalism și dăruire pentru această competiție.

Virginia Puia

Articolul integral îl puteți citi în numărul 10 din 7 martie 2026