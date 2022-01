Copiii din Novi Sad au colindat

În zilele de 16, 18 şi 20 decembrie, în încăperile Consiliului Naţional din Novi Sad a avut loc un eveniment organizat cu ocazia sărbătorilor de iarnă la care copiii români din acest oraş au colindat, iar Moş Crăciun le-a dăruit pacheţele.

Mai multe informaţii aflăm de la Marcel Drăgan, organizatorul evenimentului: „În mod tradiţional, din 2007, Centrul Românesc organizează, pentru românii din Novi Sad şi în special pentru copii, proiectul tradiţional de Crăciun. Cei care au participat la primele ediţii astăzi vin aici cu copiii lor. Ne pare rău că măsurile impuse nu ne-au permis să organizăm un concert. Îl avem şi pe drd. Planianin, care şi-a exprimat dorinţa să lucreze cu copiii, dar nu am dorit să facem acest lucru, pur şi simplu din motiv că vin bunicii, străbunicii cu nepoţii şi nu am vrut să se ajungă la îmbolnăvire. În momentul de faţă, la Novi Sad trăiesc 110 de copii ai căror părinţi sau bunici sunt de naţionalitate română. Ne bucurăm de faptul că şi în continuare funcţionează orele de limba română cu elemente ale culturii naţionale. Dorim ca un număr cât mai mare de copii să înveţe, pentru că prin limbă îşi menţin şi identitatea naţională şi le putem transmite ceva din obiceiurile românilor de pe aceste meleaguri. În ceea ce priveşte adevăratul Moş Crăciun pentru copii, trebuie să spun că a fost oraşul Novi Sad, Secretariatul Provincial pentru Minorităţile Naţionale, câteva familii din Novi Sad. Mulţumesc şi familiei domnului Viorel Nicolaievici de la Straja, care de dragul copiilor ne-a ajutat şi el. Tocmai datorită acestui proiect, mulţi dintre aceşti copii au rostit primele vorbe în limba română. Încă un lucru important de menţionat este că aici, în seara aceasta, am organizat o expoziţie a elevilor de la ,,Lumea colorată a copilăriei”, de la primele ediţii. Avem 15-16 tablouri. Aceşti copii pot să vadă ce au făcut colegii lor din şcolile româneşti.”

Daniela BAKIĆ SCUMPIA

Articolul integral îl puteți citi în numărul 52 din 25 decembrie 2021– 1 ianuarie 2022