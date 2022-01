Casa de Presă și Editură „Libertatea” a pus pe balanța timpului încă un an de muncă, bucurie și tristețe, împletindu-se viața de zi cu zi a minoritarului român din Serbia și profesia de jurnalist întocmai ca ziua de azi cu cea de mâine. S-a încheiat, totodată, și primul an al mandatului de director al C.P.E. „Libertatea” din Panciova încredințat doamnei Mariana Stratulat. Dacă a fost cu bine sau nu, am rugat-o să ne răspundă în cadrul interviului ce urmează.

Dacă îmi permiteți să observ și să constat: a fost un an greu, un an cu numeroase provocări, dar și încărcat de activități. Cum apreciați primul an al dvs. în fruntea Casei de Presă și Editură „Libertatea”, ca unul reușit sau nu?

Ați observat și constatat bine! A fost un an, pe cât de lung și presărat cu provocări, pe atât de frumos și plin de satisfacții. Pentru mine personal a fost greu, datorită faptului că trebuia să evadez din universul creativității și să mă regăsesc într-o lume a cifrelor, sarcinilor de organizare / reorganizare a muncii, o lume cu mult mai multe obligații și responsabilității. Totuși, cu sprijinul dumneavoastră, în calitate de director adjunct al C.P.E. „Libertatea”, cu sprijinul Consiliului de Administrație, am reușit să facem față provocărilor și să menținem insituția în fruntea căreia ne aflăm, pe drumul cel bun. Totodată, țin să menționez că ne bucurăm de sprijinul necondiționat al Consiliului Național al Minorității Naționale Române. Voi răspunde la întrebarea adresată de dumneavoastră fără falsă modestie. Da, a fost un an foarte reușit. Faptele noastre vorbesc de la sine. Ne mândrim în mod aparte cu faptul că, în colectivul celui mai longeviv ziar românesc din Serbia, au intrat forțe noi – tineri jurnaliști, care au adus o nouă energie în Casa noastră, în familia „Libertății”. Atmosfera la munca este foarte pozitivă. Punem accentul pe relații interumane. Consider că suntem ca într-o familie.

Aș aminti în mod aparte sediul C.P.E. „Libertatea”, care a fost primit pentru utilizare permanentă din partea statului în anul 1963. Între timp legile au fost schimbate. Așadar, Comunitatea Evreilor din Panciova a început un proces pentru restituirea acestei clădiri. A existat un mare pericol, ca după jumătate de secol de activitate în această clădire, cea mai prestigioasă instituție a românilor, să rămână pe stradă. Nu am stat pe loc. Conducerea actuală a C.P.E. „Libertatea” a luat toate măsurile pentru a lupta pentru această clădire. La data de 4 iunie, Institutul de Geodezie al Republicii Serbia, a adoptat o decizie prin care se respinge cererea neîntemeiată a Comunității Evreiești din Panciova de retrocedare a clădirii. Totodată, prin această decizie „Libertatea” rămâne înregistrată ca proprietar al clădirii. Este o dovadă clară că toate efortutile depuse au dat roadele dorite.

Când am rostit cuvântul „provocări”, m-am referit și la virusul Covid-19, care nu a scutit nici angajații Casei și nici pe dvs. În ce măsură această pandemie a afectat bunul mers al lucrurilor?

Din nefericirie, am preluat funcția în luna octombrie a anului 2020, în plină pandemie. Trebuia să ne schimbăm fundamental modul de viață, de activitate, de gândire. Trebuia să ne reorganizăm, să muncim la domiciliu, pentru că sănătatea angajaților este întotdeauna pe primul lor. Pot să spun că am reușit să ne adaptăm noului mod de viață cu succes. Pandemia nu a afectat procesul de muncă. Toate publicațiile noastre – săptămânalul „Libertatea”, revista pentru copii „Bucuria copiilor” și revista pentru tineri „Tinerețea”, au ajuns la timp, la cititori. Și aceasta este foarte important, pentru că noi existăm pentru cititorii noștri. În acea perioadă, datorită măsurilor de protecție pe care le-am adoptat, am reușit să ne protejăm angajații de a fi în contact cu virusul la postul de muncă. O parte din angajații noștri, inclusiv eu, am trecut prin boală în vara anului 2021, când restricțiile erau oarecum anulate. Chiar și lupta cu coronavirusul a fost o provocare în sine, care nu a reușit să ne distrugă spiritul pozitiv.

În anul 2021, a fost marcat jubileul de 75 de ani de la întemeierea celei mai importante instituții românești din Serbia, a Casei de Presă și Editură „Libertatea”. V-ați gândit vreodată, în cele 365 de zile din urmă, cât de mare este responsabilitatea să fii directorul instituției care și-a încărcat în spate 75 de ani de activitate continuă, pusă în slujba românilor?

Sunt mândră de faptul că am reușit să marcăm în mod festiv ziua de 27 mai a.c., aceasta fiind data la care, cea mai prestigioasă instituție a românilor din Serbia, a împlinit vârsta de 76 de ani de existență și activitate neîntreruptă. Totodată, cu această ocazie a fost sărbătorit și jubileul de 75 de ani de existență și activitate, care din cauza restricțiilor impuse în contextul pandemiei, nu a putut fi marcat în modul care merită, anul trecut. Cu acest prilej festiv, la sediul C.P.E. „Libertatea” din Panciova a avut loc ședința conducerii instituției cu înalte oficialități, la care am stabilit multe lucruri importante pentru bunul demers al Casei, pe viitor. În ziua în care C.P.E. „Libertatea” a sărbătorit vârsta de 76 de ani, a fost deschis un birou în localitatea Uzdin. Planul este ca, în perioada care urmează, cu ajutorul autoguvernărilor locale, să deschidem birouri la Alibunar, Torac și Zrenianin, cu scopul de a acoperi toate zonele în care trăiesc etnicii români. De anul acesta, am angajat un colaborator din Serbia de Răsărit, pe doamna dr. Jasmina Glišić, pentru a acoperi și această zonă a țării, unde trăiește minoritatea română. Am mai spus aceasta și repet – „Libertatea” trebuie să fie prezentă în casa fiecărui român.

Trebuie să recunosc că întrebarea dvs. m-a copleșit. De la primele articole scrise pe paginile ziarului, din anul 2002, mă gândeam tot timpul cât de mare este responsabilitatea mea ca ziarsită a celui mai prestigios ziar al românilor de pe aceste meleaguri. Mă simțeam privilegiată. Acum, acest sentiment s-a dublat. Nu simt povara celor șapte decenii și jumătate, ci doar o imensă responsabilitate, plăcere și onoare. Îmi îndeplinesc munca onest, cu același elan și dăruire de sine. Cred că cititorii noștri văd aceasta.

Interviu realizat de

Valentin MIC

Articolul integral îl puteți citi în numărul 52 din 25 decembrie 2021– 1 ianuarie 2022