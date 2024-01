Cunoștințele ne oferă credibilitate și putere

Catarina Bugarin din Satu Nou este studentă în anul IV la Facultatea de Arte Dramatice din Belgrad, Catedra pentru producția de film și televiziune. La finele anului trecut, cu ocazia jubileului de 75 de ani de la înființarea Facultății de Arte Dramatice din Belgrad, Catarinei i-a fost decernat Premiul „Mr Sreten Jovanović” care se acordă studentului cu cel mai mare succes la materia producția de filme. Cu acest prilej, am invitat-o pe Catarina la un dialog în care ne-a dezvăluit detalii despre studenția la facultatea amintită, dar ne-a vorbit și despre celelalte pasiuni.

Interlocutoarea noastră a manifestat, încă din copilărie, o pasiune vizibilă pentru domeniul în care a ales să se specializeze. Catarina ne dezvăluie că de mică îi plăcea să organizeze, împreună cu prietenii săi, baluri mascate în fața casei sau spectacole și vânzări de desene în fața casei de cultură din localitate. Mai mult decât atât, în timpul școlii elementare și medii, interlocutoarea noastră a înregistrat schițe și scurtmetraje pe care le-a publicat pe canalul său de YouTube, care astăzi numără 50.000 de abonați. Conform celor spuse de Catarina, când auzea cuvântul „producție” se gândea la o combinaţie între organizare, creativitate și dragoste față de film și desene animate.

„Eu fiind studentă la Facultatea de Arte Dramatice din Belgrad, lumea mă întreabă adesea dacă sunt actriță și dacă am avut sprijin la momentul înscrierii. Am dovedit – şi mă bucură acest fapt – că pentru a promova examenul de admitere e îndeajuns să depui efort, să munceşti, să ai carismă, dorinţă să reuşeşti şi, probabil, talent în domeniul respectiv. Ca şi orice copil de la sat, în Belgrad nu am favoruri nici măcar la dentist”, afirmă tânăra.

Catarina mărturisește că studenţia este cea mai frumoasă perioadă din viața ei. Ea subliniază că, în sfârșit, se află într-un loc în care toți au gândire vizuală, diferită, puțin hipster. Interlocutoarea noastră ne dezvăluie și faptul că îi apreciază pe dragii săi profesori şi pe colegii de la toate catedrele. Având în vedere toate acestea, Catarinei, aşa cum ne spune, îi pare rău că studiile de licență se apropie de final. Aşadar, plănuieşte să se înscrie la studiile de masterat.

Sanela CRĂINEAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul 4 din 27 ianuarie