Tradiție ce persistă în unele case românești din Banat

Imagini ce aduc aminte de cele mai frumoase peisaje se păstrează pe pereții unor case românești din Banat. Pictarea pereților sau ainforturilor a reprezentant cândva o tradiție în Banat, iar picturile realizate în secolul trecut încă mai strălucesc pe pereții unor gospodării. Doloave este o localitate unde au rezistat în timp multe case cu pereți pictați. Articolul de față dezvăluie povestea pereților pictați în casa familiei lui Bogdan Drajilov, care se mândrește cu bogăția moștenită de pe pereți.

La intrarea în casă, privirea se îndreaptă spre imensele picturi realizate pe pereți. Nici nu ai timp să privești îndeajuns o pictură, căci observi dintr-un alt colț încă una, și tot așa… Nu poți alege care dintre ele este mai frumoasă, căci fiecare are o splendoare aparte. Bogdan ne dezvăluie că pereții au fost pictați în anul 1982. Însă, dacă ne-am ghida după strălucirea lor, n-am crede că picturile îi împodobesc pereţii casei de mai bine de 40 de ani.

„Îmi aduc aminte că în anul în care s-au pictat pereții a fost Campionatul Mondial de Fotbal în Spania. Eu am fost mic atunci. Părinții mei au mers prin mai multe sate și le-a plăcut cum arată ainforturile pictate. Cel mai mult au văzut case la Nicolinț, Uljma, Satu Nou… Înainte nu au fost făcute camere mari, iar ainforturile s-au folosit la sărbători, atunci când veneau mulți oaspeți. Orice s-ar fi sărbătorit, a fost organizat în ainforturi”, începe povestea interlocutorul nostru. Bogdan ne spune că înainte s-a lucrat la holdă cu mulți lucrători, iar în caz de ploaie sau alte condiții meteorologie nefavorabile, gazdele au primit lucrătorii în ainforturi. Drept urmare, atât în zile de sărbătoare, cât și în zile de lucru, gospodarii s-au mândrit cu splendoarea celor mai mari camere din casă.

Picturi cu peisaje ca în povești

Interlocutorul nostru ne dezvăluie că picturile de pe pereții casei sale i-a pictat Avram Putnic din Iablanca, de altfel socrul cântărețului Lazăr Novac. „Tatăl meu a avut un prieten de origine din Voivodinț, care a fost director la școala din Doloave. El i-a cunoscut pe părinții mei cu acest lucru și așa a început întreaga poveste. Noi am ales picturile care ne-au plăcut. Am patru surori, eu fiind al cincilea copil în familie. Fiecare dintre noi a ales picturile care i-au plăcut. De exemplu, mie mi-a plăcut ciobanul cu oi și de aceea am ales o astfel de pictură. Așa și surorile, au ales picturile care le-au plăcut, iar pictorul le-a realizat pe pereți.” Dintr-o diversitate de gusturi a fost format un întreg. Bogdan afirmă că singurul criteriu după care s-au ghidat la alegerea picturilor a fost ca interiorul casei lor să fie frumos. Nu există nicio îndoială că familia Drajilov a reușit să-şi atingă obiectivul său, având în vedere că pe pereții casei lor predomină peisaje ce reamintesc de atmosfera unor basme.

Sanela CRĂINEAN

