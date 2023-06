Curtea casei – locul unde te simți cel mai bine

Pe doamna Eufrozina Greoneanț, am cunoscut-o în calitate de profesor la Școala de Înalte Studii pentru Educatori din Vârșeț. A fost profesoara mea în tot cei cinci ani de studiu. Au fost ani frumoși în care cele cinci materii predate la studiile de bază și cele trei predate la studiile de master ne-au dat posibilitatea să însușim multe din secretul profesiei pentru care ne-am pregătit.

Dar, au existat și activități extracurriculare care ne-au oferit alte sfere de activitate, deschizându-ne alte orizonturi. Am făcut teatru în cadrul Atelierului creativ „Academica”, am fost în tabără și în aceste situații când raportul profesor-student primește o altă dimensiune, am reușit să ne cunoaștem mai bine.

Astfel, am aflat că profesoara mea este îndrăgostită de natură, că îi place viața la țară, că trăiește la Nicolinț într-o stradă mărginașă cu puțină circulație și că, atât curtea casei precum și grădina sunt o oază de verdeață. Pe acest motiv, am rugat-o să ne dezvăluie câte ceva despre afinitatea pentru plante și flori.

-Cred că totul se trage din copilărie. Primul contact cu mediul înconjurător, locul unde faci primii pași, locul unde-ți trăiești primii ani din viață sunt foarte importanți.

Eu, am avut norocul să mă nasc la sat, într-o familie care, precum majoritatea familiilor din Nicolinț, aveam o vie pe Dealul Dâlmei. Și pentru că bunicii mei erau mai tot timpul la vie, era cert ca până în momentul când eram nevoită să trec pragul școlii, am trăit acolo, alături de ei. Aici a început totul.

Denis STRATULAT

Articolul integral îl puteți citi în numărul 25 din 24 iunie