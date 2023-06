Prefer plantele care îmi oferă hrană sau medicamente

În acest număr îl prezentăm pe Damian Sedita din Argentina, în vârsta de 40 ani care, din moment ce a pășit în lumea fascinantă a plantelor, nu a mai încetat să cultive în propria grădină tot felul de legume și, de asemenea, multe plante medicinale dar și plante ornamentale.

Întregul proces al grădinăritului ecologic și organic realizat împreună cu familia sa, Daminan îl împărtășește pe rețelele de socializare sub numele de „Manos Verdes” care în traducere înseamnă „Mâinile verzi”. În continuare vă invit să-i descoperim povestea:

-Când și cum am îndrăgit plantele? Într-o zi, sora mea Belén mi-a dăruit un ghiveci cu o plantă, mai precis, un ardei. A fost și prima mea plantă, care m-a marcat. Atunci am descoperit că putem avea hrană, având grijă de plantele din jurul nostru. La început, nu îmi venea să cred de unde proveneau alimentele noastre. Apoi, niciodată nu am încetat să gândesc că pot avea propria hrană și alimente sănătoase, la mine, acasă. Am rămas fascinat de acest lucru și am început să intru în lumea minunată a plantelor unde am rămas până în prezent.

Pot spune că iubesc toată natura, dar preferința mea sunt plantele care îmi oferă hrană sau se pot folosi pe post de medicamente. Am creat o grădină în care există o mare varietate de ierburi medicinale, legume, niște copaci și plante cu flori și plante ornamentale.

Denis STRATULAT

