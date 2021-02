De vorbă cu Nelu Ardelean, medic veterinar din Sân-Mihai

Am lăsat în urmă un an calendaristic și de mai bine de o lună ne aflăm într-un nou an. L-am întrebat recent pe medicul veterinar Nelu Ardelean din Sân-Mihai ce are de făcut în anul 2021 în satele în care lucrează. Iată ce ne-a spus dumnealui:

– Cred că și anul acesta vom avea de lucrat la protecția animalelor de boli infecțioase. Pentru că suntem la începutul anului, deocamdată vom respecta programul de prevenire a bolilor și de vaccinare a animalelor, program pe care l-am avut și anul trecut. Cred că la începutul lunii februarie Direcția Sanitar-Veterinară ne va trimite programul pe anul 2021 de vaccinare și de profilaxie a bolilor infecțioase la animale.

Activitățile pe care le-am desfăşurat în anul precedent au constituit un sistem de biosecuritate în gospodăriile care cresc porcine, în vederea depistării pestei porcine clasice și a pestei porcine africane, dar şi pentru înregistrarea acestor animale în baza de date. Am recoltat şi probe de sânge la bovine.

La bovine am realizat și anul acesta vaccinarea împortiva bolii limba albastră. Bovinele, concret la noi în Voivodina, nu s-au mai vaccinat, pentru că de trei ani de zile nu a mai apărut această boală. Se pare că boala este eradicată. Deci, nu am mai făcut vaccinarea lor. În schimb am realizat vaccinarea bovinelor împotriva bolii dermatita nodulară. Cred că anul acesta n-o să mai facem, pentru că, după cum am spus, boala nu a mai apărut de câțiva ani, dar totuși vom aștepta să vedem care este programul pe care ni-l trimite Direcția Sanitar-Veterinară.

Când este vorba de pesta porcină africană, pe teritoriul nostru, mai concret teritoriul care îl concesionez eu, în Comuna Alibunar, nu am depistat această boală. Sper că nici în viitor n-o să mai apară. Un lucru este foarte important: crescătorii de porcine trebuie să respecte regulile – deci, să cumpere purcei care sunt crotaliați, respectiv care au crotal în ureche. Asta înseamnă să fie siguri că purceii sunt dintr-o gospodărie unde nu a apărut boala şi este foarte important ca circularea animalelor să fie supravegheată, adică să fie scris buletinul de analize în momentul când vând acești porci. Deci, în momentul când observă o comportare mai deosebită la porcine, de exemplu că nu mai vor să mănânce sau altceva, trebuie să ne cheme imediat, ca în cazul în care apare această boală să reacționăm cât mai repede.

