Educația ecologică, parte din educația pentru viață

Educația ecologică este și azi opțională în școli. Asta înseamnă că cei mici însușesc noțiuni despre mediu și poluare fie acasă, fie de la profesori sau învățători. De cele mai multe ori însă elevii iau contact cu educația ecologică prin programe și acțiuni organizate în instituțiile de învățământ.

Pe site-ul ,,Čuvari ravnice” aflăm că ziarul omonim și Asociația de Mediu a Cetățenilor ,,Zeleno pitanje“, cu susținere din partea Ministerului Culturii și Informării al Republicii Serbia, organizează pentru a șasea oară concursul ,,Școala presei verde”, al cărui obiectiv este implicarea elevilor în identificarea exemplelor pozitive și a celor negative de comportament față de mediu în jurul școlii, la domiciliu și în împrejurimi, să își prezinte observațiile prin articole și fotografii, spune prof. Branislav Tođer. Am informat elevii despre acest concurs, le-am arătat la ce ne așteptăm de la ei, elevi în calitate de jurnaliști eco. Au avut posibilitatea de a lucra singuri sau într-un grup de până la trei elevi. Invitației mele au răspuns 18 elevi care au fost împărțiți în șapte grupuri, așa că am trimis în total șapte texte jurnalistice. În cadrul concursului pentru elevii claselor a V-a și a VI-a au fost premiate două lucrări.

Copiii au fost împărțiți în grupuri în funcție de subiectul pe care au dorit să îl abordeze. Am avut articole despre reciclare, utilizarea substanțelor chimice la prelucrarea solului, zona de picnic Timiș, metanul poluant, poluarea aerului, gunoiul în jurul Timișului. Unii elevi au decis să-și scrie textele intervievând vecinii, rudele, prietenii, în timp ce alții au decis să abordeze alte subiecte, între care poluării în lume, în Europa sau starea mediului în țara noastră și în comuna nostru Covăcița.

Au avut lucrări diverse, de calitate și nu este de mirare că am fost premiați. Elevii au pictat zonele poluate de lângă Timiș, în timp ce eu am dus cu mașina, la parcul eolian și fabrica de zahăr din Covăcița, un grup de studenți care doreau să prezinte conștiința ecologică din comunitatea noastră locală. Am pictat natura de-a lungul drumului de la Uzdin la Covăcița, spune prof. Branislav Tođer.

Virginia PUIA

Articolul integral îl puteți citi în numărul 6 din 6 februarie 2021