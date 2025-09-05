Debut cu film românesc

Primul Festival de Film Internațional „Iron Gate” a avut loc la Kladovo, între 21 și 24 august 2024. Pe parcursul acestor patru zile, publicul s-a bucurat de programe cinematografice remarcabile, prezentate atât în Cetatea Fetislam din Kladovo, cât și la Centrul Cultural al orașului.

Principalul inițiator și organizator al acestui festival este Darko Perić, român originar din Kladovo, care locuiește și lucrează de mai mulți ani în Spania. Datorită rolului său din filmul ,,La casa de papel”, a devenit cunoscut în întreaga lume. Totuși, ne-a bucurat pe toți faptul că își afirmă cu mândrie rădăcinile și că, datorită implicării sale, Kladovo a devenit pentru câteva zile centrul artei cinematografice.

Proiecția primului film a avut loc chiar în cetate, clădire din secolul al XVI-lea, construită în timpul sultanului Suleiman Magnificul. Este situată chiar pe malul Dunării, ca un amfiteatru roman. Sub cerul înstelat, Darko Perić a apărut și a deschis festivalul. Vizibil emoționat, alături de familie, rude, numeroși prieteni și publicul venit să-l vadă pe el și filmul acelei seri, și-a exprimat recunoștința față de toți cei care au contribuit la realizarea festivalului.

Primăria Kladovo l-a sprijinit pe acest cunoscut concitadin, dar o satisfacție deosebită a fost să vezi tinerii voluntari, copiii din școala primară și liceu, care au lucrat ca adevăraţi profesionişti pentru ca toți vizitatorii să fie informați și mulțumiți.

„Mă bucur că ne-am adunat în Centrul Vechi (Cetatea Fetislam). De aici am plecat în lume. Totul a început anul trecut, cu realizarea scurtmetrajului ,,Dunărea e marea mea”. Deoarece nu fusesem mult timp la Kladovo, în timpul filmărilor am avut ocazia să văd cât frumos a devenit orașul nostru, că Cetatea Fetislam a fost renovată și că acum are cea mai frumoasă scenă de vară din Serbia. Așa am decis să inițiem festivalul de film la Kladovo. Aceasta este prima seară a Festivalului «Iron Gate». În spatele meu se află Dunărea noastră. Cred că acest festival va deschide granițe – pentru că alături sunt și vecinii noștri români. După mulți ani, poate chiar câteva decenii, avem ocazia să prezentăm un film românesc în Centrul Vechi, într-un cadru atât de frumos. Am visat visuri mari, pe care acum le trăiesc şi anume să inițiez un festival atât de important în orașul meu natal. Facem asta pentru Kladovo, oraşul nostru,” a declarat Perić la deschidere.

Jasmina GLIŠIĆ

Articolul integral îl puteți citi în numărul 36 din 6 septembrie 2025