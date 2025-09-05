Să menținem vie și puternică limba neamului românesc

Un eveniment deosebit de important în viața românilor este sărbătorirea Zilei Limbii Române, prilej de reafirmare a mândriei naționale și a identității de neam. Cu această ocazie, duminică, 31 august, în incinta Școlii Elementare „George Coșbuc” din Torac, a avut loc un eveniment științifico-literar, organizat de Societatea Română de Etnografie și Folclor din Voivodina, Asociația pentru Artă și Cultură Românească „Vichentie Petrovici Bocăluț”, Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina și Școala Elementară „George Coșbuc” din Torac, în cadrul proiectului „Cultură, spiritualitate și tradiție la Casa Bănățeană”, finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.

La începutul festivității, Nicu Ciobanu, directorul Societății (Fundației) Române de Etnografie și Folclor, a salutat prezența lui Daniel Bala, șeful misiunii diplomatice la Consulatul General al României din Vârșeț, dar și a tuturor participanților.

Daniel Bala a felicitat organizatorii acestui eveniment, în special instituțiile care, prin astfel de manifestări, exprimă românismul în mod profund. Dânsul a amintit momente importante din istorie legate de limba română.

Despre acestea a vorbit și Nicu Ciobanu: ,,În fiecare an, pe 31 august se marchează Ziua Limbii Române, instituită prin Legea României nr.53 din 2013. Propunerea legislativă privind instituirea acestei zile a fost iniţiată în 2011, când 166 de parlamentari din toate grupurile politice au depus la Senatul României un proiect de lege, în care solicitau programarea zilei de 31 august drept Ziua Limbii Române, care astăzi se sărbătoreşte în întreaga lume”.

În program au participat și două eleve, care au recitat poezii despre limba română. Todor Doru Ursu a interpretat o melodie la pian.

Despre importanța limbii române și studierea acesteia a vorbit dr. Virginia Popović, profesoară la Departamentul de Limbă și Literatură Română al Facultății de Filosofie din Novi Sad. Dânsa a subliniat rolul promovării limbii și literaturii române în general, al cercetărilor științifice, al activităților didactice și al implicării culturale.

Florin RAŞA

Articolul integral îl puteți citi în numărul 36 din 6 septembrie 2025