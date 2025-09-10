Tradiție, responsabilitate și pasiune vânătorească

În localitatea Grebenaț, sat cu o bogată istorie dar și peisaje de o frumusețe rară, denumit și ,,satul de la codru”, își desfășoară activitatea una dintre cele mai vechi organizații vânătorești din această parte a Banatului, Asociația „Căprioara”.

Asociația a fost fondată în perioada postbelică, între anii 1948 și 1952, aceasta a rezistat vremurilor, păstrând vii tradițiile, dar adaptându-se și la rigorile moderne ale protecției faunei și gestionării responsabilităților vânătorești.

Astăzi, la conducerea asociației se află Viorel Popa, un om dedicat, originar din Grebenaț, care, prin implicarea sa constantă, a reușit să păstreze unitatea și prestigiul organizației. Sub coordonarea lui, Asociația „Căprioara” numără 100 de membri activi, pasionați de natură, de vânătoare și, mai ales, de conservarea ecologică.

Activitatea vânătorească este organizată după un calendar stabilit în conformitate cu legislația în vigoare. Astfel, vânătoarea se desfășoară în zilele de marți, joi, sâmbătă și duminică, începând cu luna mai și până la sfârșitul lunii februarie. Pentru siguranța tuturor și pentru o desfășurare controlată, numărul participanților la o acțiune de vânătoare nu poate fi mai mic de 3 și nu poate depăși 6 persoane.

Membrii asociației își asumă și rolul de protectori ai faunei. Astfel, vara, vânătorii se asigură că animalele sălbatice au acces constant la apă, în timp ce, iarna, asigură hrană suficientă în punctele de hrănire, mai ales în perioadele cu zăpadă abundentă sau îngheț prelungit.

Adriana PETROI

Articolul integral îl puteți citi în numărul 37 din 13 septembrie 2025