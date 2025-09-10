Facebook-f Instagram Youtube Twitter
Serbia
21
clear sky
Maternitatea – cel mai prețios dar

Vă invităm să descoperiți mărturii autentice despre nopți albe, zâmbete care șterg oboseala, griji ce cresc odată cu copilul, dar și bucurii imposibil de descris în cuvinte. „Magia de a fi mamă” este locul unde ne reamintim că nu există perfecțiune, ci iubire, răbdare și curaj – zi de zi.

A fi mamă este cea mai mare binecuvântare din viața mea. În ochii fetiței mele descopăr zilnic magia iubirii, iar fiecare clipă petrecută lângă ea îmi aduce emoții noi. Bucuria de a o ține în brațe și de a o vedea crescând nu se poate compara cu nimic pe lume.

Ema a venit în viața noastră ca un miracol și mi-a dăruit un sens nou, o fericire pe care cu greu o pot cuprinde în cuvinte. Am învățat să fiu mai răbdătoare, mai puternică și să găsesc fericirea în cele mai simple gesturi: în felul cum mă prinde de deget, în gânguritul ei dimineața sau în liniștea cu care adoarme pe pieptul meu.

Maternitatea este, fără îndoială, o provocare, dar și cel mai prețios dar pe care l-am primit. Trăiesc această experiență cu toată inima, recunoscătoare pentru fiecare zi și pentru iubirea nemărginită care mi-a fost dăruită.

Anisia Liviana GROZA

Articolul îl puteți citi în numărul 37 din 13 septembrie 2025