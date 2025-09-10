De la vis la realitate: povestea unei tinere arhitecte

Magdalena Trifu este o tânără frumoasă, cu un zâmbet fermecător, care îi este mereu pe buze. A crescut la Petrovasâla, într-o familie onestă și harnică, încrezătoare în Dumnezeu și munca proprie.

Foarte frumos educată din partea mamei, Luminița, a tatălui, Marcel, dar și a bunicilor Anuica, Petru, Mărioara și Trifu Șorgean. Dar să nu uităm că surorile mai mari, Estera și Emanuela, precum și fratele mezin, Beniamin Petar, i-au fost întotdeauna un exemplu, dar i-au oferit întotdeauna și ajutor, cuvinte de laudă sau critici pozitive. Tot la fel, un mare sprijin l-a avut și de la logodnicul său, Adrian Dan Toader. Nu este nimic ciudat, deoarece cu toții sunt oameni cu studii superioare.

Așa, sora cea mare, Estera, căsătorită cu Beniamin Torsin, a terminat medicina și acum se specializează în neonatologie. Sora Emanuela a terminat specializarea psihopedagogie socială și în prezent este angajată la Centrul de Asistență Socială din Cuvin. Fratele, Beniamin Petar, este deocamdată student în anul patru la Universitatea Politehnica din Timișoara, specializarea inginerie în construcții. Magdalena a terminat școala elementară în satul natal, Petrovasâla. Când stătea cuminte în băncile școlii și asculta lecțiile, avea mereu un caiet mai mare în care desena case, așa cum i le inspira imaginația de copil.

Ne-a confirmat că și ceilalți colegi aveau visuri pentru viitor, dar ele mereu s-au schimbat, iar Magdalena, încă din frageda copilărie, spunea: „Eu voi fi arhitectă”. Poate că nu toți o credeau. Dar ea nu a încetat să viseze, să clădească palate.

Ileana BELU

