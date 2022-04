Festivitatea de decernare a premiilor Festivalului Primăverii „Dor de primăvară, dor de Eminescu” – Coştei 2022, a avut loc într-un cadru festiv, în sala de spectacole a Școlii Elementare „Olga Petrov-Radišić” din Vârșeț. În numele organizatorilor, cu cuvinte de salut s-a adresat Dorinel Stan, președintele Asociației ,,Românii Independenți din Serbia”, care totodată și-a exprimat bucuria că festivalul a adunat un număr mare de participanți și că a reușit din plin. În numele juriului de specialitate, s-a adresat Valentin Mic, poet, jurnalist, director adjunct al CPE ,,Libertatea” din Panciova și redactor responsabil al săptămânalului „Libertatea”, care a menționat printre altele: „După pandemie și incertitudine, se naște un festival al copiilor noștri, al viitorului nostru. Sper ca această manifestare să ajungă la ediția 100. Am fost responsabil pentru evaluarea recitatorilor. Simt cumva și remușcări de conștiință că nu am putut să acordăm și mai multe premii, dar așa au fost regulile și trebuia să le respectăm. Din partea CPE „Libertatea” am făcut cadou un pachet de cărți pentru copiii premiați și am hotărât să acordăm abonament gratuit la revista „Bucuria Copiilor” pentru Una Șoșgean din Uzdin și două abonamente la „Tinerețea”, pentru Estera Tăicuna Teleagă și Alexandra Georgiana Maleta din Coștei.”

Prof. Natalia Stan, inițiatoarea și coordonatoarea festivalului, ne-a declarat următoarele: „Festivalul Primăverii ,,Dor de primăvară, dor de Eminescu” este un eveniment de suflet şi sufletul s-a văzut prin glasul sutelor de copii care au evoluat la cele 4 Secţiuni: Tradiţii /obiceiuri/ dramatizări; Solişti vocali; Grup vocal/cor și Poezie. Au fost prezenţi copii de grădiniţă, şcoală primară, generală, liceu, din majoritatea şcolilor cu predare în limba română din Serbia, de la societăţile culturale, un interes fantastic şi un public minunat. Sunt bucuroasă pentru succesele elevilor, dar mai ales pentru succesul obţinut de ŞE ,,Coriolan Doban” din Coştei. Trofeul Festivalului este marea reconoştinţă pentru noi. Sper şi-mi doresc ca Festivalul Primăverii să devină tradiţional. Mulţumesc tuturor celor care m-au sprijinit, ajutat, susţinut şi au fost alături de mine la reuşita Festivalului Primăverii ,,Dor de primăvară, dor de Eminescu”.

Denis STRATULAT

Articolul integral îl puteți citi în numărul 14 din 1 aprilie 2022