Noi oportunităţi pentru minoritatea română

Președintele Consiliului Național al Minorității Naționale Române, Daniel Magdu, s-a întâlnit, pe 28 martie, cu președintele Guvernului Provincial, Igor Mirović. Întâlnirea a avut loc la sediul Guvernului Provincial din Novi Sad.

Discuțiile s-au axat pe planurile și programele Consiliului Național al Minorității Naționale Române, precum și pe modalitățile de îmbunătățire a activităţii CNMNR prin crearea noilor conținuturi al căror obiectiv este întărirea poziției minorității naționale române din Voivodina.

Igor Mirović a subliniat că Guvernul Provincial va continua să susțină consiliile naționale în ceea ce privește desfăşurarea activităților și realizarea proiectelor care se referă la păstrarea culturii și a identității naționale.

„În primul rând, la întâlnire am reiterat importanța dezvoltării sustenabile a mediului rural. Majoritatea românilor din Voivodina trăiesc în medii rurale. Din această cauză este foarte important să stopăm pe termen lung, dar pe termen scurt să încetinim depopularea satelor noastre. În ceea ce privește viața culturală în sate, este important ca dezvoltarea și investițiile în localitățile cu populație românească să fie echilibrate pe teritoriul întreg al Voivodinei”, a declarat Daniel Magdu.

Președintele Consiliului Național al Minorității Naționale Române a afirmat că, bineînțeles, nu au lipsit nici discuțiile despre românii care trăiesc în medii urbane. „Am prezentat unele proiecte concrete în acest sens. Am arătat și disponibilitatea de a sprijini și de a facilita organizarea întâlnirilor cu autoritățile la nivel local, regional și republican din România, mai ales în contextul programului de cooperare transfrontalieră dintre Serbia și România, care va fi deschis în acest an. Am ajuns la un acord comun că ar trebui să fim parteneri în aceeași măsură în aceste eforturi de dezvoltare a Voivodinei”, a subliniat Daniel Magdu.

Sanela CRĂINEAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul 14 din 1 aprilie 2022