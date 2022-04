Scriitorii adevăraţi pot scrie despre orice

Mihaela Lazović vorbeşte trei limbi – română, sârbă şi engleză – în care, aşa cum spune, visează, scrie şi traduce. Această femeie harnică şi cu multe talente are un număr mare de activităţi. Despre toate acestea ne-a vorbit în interviul care urmează.

Ce şcoli aţi terminat şi unde?

Am terminat, la Zrenianin, Şcoala Elementară ,,Dositej Obradović” și Liceul. După aceea m-am înscris la Facultatea de Limba și Literatura Engleză din cadrul Universității de Filozofie din Novi Sad, pe care am terminat-o cu succes. Magistratul l-am făcut la Catedra de Limba Română din Novi Sad şi am obținut titlul de magistru în științe lingvistice. La Catedra de Limba Engleză mi-am susținut teza de doctorat şi am devenit doctor în științe lingvistice.

De ce aţi ales tocmai această facultate?

În copilărie mi-am exprimat afinitatea pentru limbile străine. Această dragoste mă însoțește şi astăzi. Desigur, studiile de limbă și literatura engleză și română mi-au permis să mă afirm și să îmi desfăşor activitatea de profesor, traducător și scriitor.

D-voastră scrieţi poezii. Când v-aţi exprimat înclinaţia faţă de cuvântul scris?

Aceasta s-a întâmplat tot în copilărie. Dintotdeauna mi-a plăcut să citesc. Am început să scriu pe când frecventam școala elementară. Am scris poezii, povești scurte și romane. Am scris toată viața: în caiete, pe hârtii, pe șervețele… Nici nu știu unde sunt toate aceste scrieri. Mă gândesc că sunt în casa părinților mei…

Un poet trebuie să fie şi un cititor pasionat. Care vă sunt poeţii preferaţi?

În primul rând, Mihai Eminescu, cel mai mare poet român al tuturor timpurilor și, cu siguranță, unul dintre cei mai mari din istoria omenirii. Trebuie neapărat să îi amintesc pe Jovan Dučić, Đorđe Balašević, Dr. Nele Karajlić… Poezia unora am îndrăgit-o în studenție. Îi adaug şi pe romantici: Wordsworth, Coleridge, Byron, Edgar Allan Poe…Unul dintre poeții mei preferați este Și astăzi îmi place să citesc poezia lui Morrison, precum şi a altor poeţi pe care i-am amintit.

Consideraţi că poezia lor a influențat şi scrisul d-voastră?

Cred că da.

Care este tema poeziilor d-voastră?

Una dintre principalele teme este iubirea, pentru că fără ea nu ar exista nicicare dintre noi. Totuşi, iubirea e neînţeleasă, e o componentă irațională a sufletului nostru. Ea nu este o entitate independentă. Este un ansamblu de emoții.

O altă temă despre care scriu e universul. Aşadar, subiecte mele transcend lumea noastră. Ele descriu alte lumi și explică fenomene din afara tărâmului nostru, atât din aspect fizic, cât și metafizic.

Poeziile pe care le scriu sunt definițiile mele despre lumea care ne înconjoară, despre mine. Ele explică aparențele și fenomenele care transcend lumea noastră. În ele sunt luceferi, îngeri și demoni, e și Dumnezeu, sunt şi alte fenomene supranaturale, e dragoste, iluzie. În ele sunt lumini şi stele, întuneric și lupi de stepă…

Ce vă inspiră să scrieţi?

Totul mă inspiră. Poeții și scriitorii adevărați pot scrie despre orice. Mă inspiră viața, sentimentele, oamenii pe care îi întâlnesc…

De curând aţi avut serata literară ,,Poezia mea în cele trei limbi ale mele”, cu raportare la limbile română, sârbă şi engleză. Scrieţi în toate cele trei limbi sau doar în una singură şi apoi traduceţi cele scrise?

Nu traduc. Pur și simplu, toate cele trei limbi coexistă în conștiința mea, în ființa mea. Toate sunt egale pentru mine, toate sunt ale mele. A fost firesc să denumesc astfel serata literară, dar și primul meu volum de poezii care va apărea anul acesta. Poeziile au fost scrise în aceste trei limbi: unele în sârbă, altele în engleză sau în română, în funcţie de starea mea de spirit, de rimă, de sentimente… Eu trăiesc, scriu și visez în toate cele trei limbi ale mele.

Aţi spus că în prezent cele trei limbi sunt egale. Când aţi început să învăţaţi engleza? A fost greu să însuşiţi a treia limbă?

Da, toate trei limbi sunt egale. Am început să învăț engleza în clasele inferioare ale școlii elementare. Nu mi-a fost greu să o învăț. Mi-a plăcut foarte mult.

Să revenim la poezie. Aţi publicat până acum vreun volum?

Nu. Aceste poezii vor face parte din volumul meu de debut. Totuşi, am publicat poezii în prestigioasele publicaţii ,,Lumina” și ,,Libertatea”.

Când va apărea volumul de poezii pe care l-aţi anunţat?

Sper că va apărea anul acesta

Danijela Bakić Skumpia

