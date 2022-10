Dotarea școlilor cu echipament IT la Iancaid și Sărcia

Acest proiect este realizat de către CNMNR cu sprijinul Guvernului României, respectiv al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. După cum este și titlul proiectului „Susținerea învățământului digitalizat în școlile românești din Serbia”, acest proiect are drept obiectiv general modernizarea învățământului românesc, respectiv dotarea școlilor românești cu un set de echipamente IT, care constă dintr-o tablă interactivă, video proiector și laptop.

Este un eveniment cu totul deosebit în viața comunității românești din localitățile Iancaid și Sărcia. ,,Prin intermediul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, în școlile din localitățile unde învățământul se desfășoară în limba română, au fost instalate echipamente educative şi de birotică. Acest lucru va facilita procesul de învățământ în limba română. Este o adevărată bucurie pentru cei mici, copiilor de grădiniță și ciclul primar. Au fost foarte entuziasmați, aceştia aflându-se în proces de a se familiariza cu echipamentul. Este o realizare deosebită, vom continua să modernizăm învățământul în școlile românești în Serbia. Bineînțeles că acest lucru va contribui la prezervarea identității culturale și naționale a românilor care trăiesc în aceste localități”, a relevat ministrul-consilier la Consulatul General al României la Vârșeț, Daniel Bala.

Acest proiect este doar o continuare a proiectelor desfășurate și implementate anul trecut. Daniela Radu, managera proiectului a precizat: ,,În anul 2020, și apoi în anul 2021, am reușit să acoperim marea majoritate a școlilor, prin acest proiect urmând să fie acoperite aproximativ 30 de școli, poate și mai mult. Valoarea proiectului din acest an este de 75.400 de lei, doar că am primit finanțare de 72. 200 din partea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, restul fiind o contribuție proprie a Consiliului Național Român.

Virginia PUIA

integral îl puteți citi în numărul 43 din 22 octombrie