Învățământul adaptat la condiții contemporane

Prin proiectul „Modernizarea învățământului românesc din Serbia”, finanțat de către Departamentul pentru Românii de Pretutindeni și Consiliul Național al Minorității Naționale Române, au fost dotate cu tablă interactivă, videoproiector și laptop Şcolile Elementare „Paja Marganović” din Deliblata și „Đura Jakšić” din Cuvin. Înmânarea oficială a materialului didactic a avut loc pe 17 octombrie.

Cu această ocazie, cele două școli au fost vizitate de Excelența Sa Silvia Davidoiu, ambasadorul României în Republica Serbia, Daniel Bala, ministru-consilier la Consulatul General al României la Vârșeț, Daniel Magdu, președintele CNMNR și Daniela Radu, manager de proiect.

Președintele CNMNR a semnat contractul privind înmânarea materialului didactic împreună cu directorul Școlii Elementare „Paja Marganović” din Deliblata, Goran Staniš și directoarea a.i. a Școlii Elementare „Đura Jakšić” din Cuvin, Jelena Divnić. La școlile elementare amintite se desfășoară orele facultative de Limba română cu elemente ale culturii naționale.

După cum a declarat Daniel Magdu, acest proiect este primul pas în ceea ce privește modernizarea învățământului românesc. „Pentru prima dată, în acest an am introdus și burse pentru elevi și studenți. În curând vom afla dacă ne-a fost aprobat încă un proiect privind dotarea cu tablă interactivă, videoproiector și laptop a încă patru școli. În acest caz, fiecare școală din Voivodina în care se învață limba română, sub orice formă, va avea cel puțin o tablă interactivă.”

Președintele CNMNR a afirmat că modernizarea școlilor cu table interactive este foarte semnificativă, mai ales pentru cei care trăiesc în medii rurale. În acest mod, elevii nu vor întâmpina dificultăți majore atunci când vor continua școlarizarea în medii urbane. „Dacă dorim să păstrăm învățământul nostru, trebuie să-l adaptăm la condiții contemporane”, a afirmat dânsul.

Sanela CRĂINEAN

integral îl puteți citi în numărul 43 din 22 octombrie