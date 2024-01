Elevii Ana Guţu şi Gabriel Gătăianţ au înregistrat succese remarcabile

Ana Guţu, elevă în clasa I la Şcoala Medie de Economie şi Comerţ din Alibunar, a înregistrat succese de invidiat la Competiţiile la Limba şi Literatura Română, organizate sub auspiciile Catedrei de limbă şi literatură română de la Departamentul de românistică din cadrul Facultăţii de Filosofie din Novi Sad.

Eleva ne-a vorbit despre aceste rezultate, de care este mândră: ,,Pe data de 13 decembrie 2023 am fost invitată la festivitatea de la Palatul Justiţiei din Belgrad, unde am primit o recunoştinţă pentru succesele din perioada în care frecventam unitatea şcolară din Seleuş.

Am avut succes pur eminent şi am fost şefă de promoţie. Cu acest prilej, mi-a fost decernată o diplomă pentru rezultatele pe care le-am obţinut la competiţiile zonale şi republicane la limba şi literatura română. Doar să clarific următoarele: la competiţiile zonale am obţinut locul II şi tot pe locul II m-am plasat şi la competiţiile republicane.

De asemenea, am participat la concursul de limba sârbă ca limbă nematernă (limba sârbă ca limbă a mediului) și am obţinut locul I la competiţiile regionale. Am avut același succes şi la competiţiile republicane. Pentru succesele formidabile pe care le-am obţinut în activitatea mea extraşcolară am primit o diplomă şi un laptop. Printre elevii premiaţi, am fost a patra elevă premiată, ceea ce pentru mine personal este un succes de care mă mândresc.

Ion MĂRGAN

