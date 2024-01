Proiecte realizate în interesul sătenilor

La cumpăna dintre ani se face un bilanț al rezultatelor din ultimele 12 luni. În decursul anului 2023, conducerea Consiliului Comunităţii Locale din Alibunar a realizat câteva proiecte cu scopul de a asigura condiţii favorabile pentru toți consătenii. În primul rând, a ţinut cont ca dorințele locuitorilor să fie îndeplinite în funcție de fondurile disponibile.

,,Dragi consăteni, dragi prieteni, am ajuns la finalul anului 2023. A fost un an în care fiecare dintre noi şi-a dorit să facem lucruri frumoase pentru familiile noastre, pentru comunitatea noastră în care ne desfăşurăm activitatea. Am avut multe provocări, situaţii care ne-au pus încrederea şi perseverenţa la încercare. Totuşi, dorinţa de a ne dezvolta la toate nivelurile ne-a făcut să reuşim.

Comunitatea locala din Alibunar in decursul anului 2023 a semnat un acord de colaborare cu Institutul de Silvicultură şi Protecţia Mediului dn Novi Sad. Cu sprijinul acestui institut am reuşit să ducem la bun sfârşit acţiunea de defrişare a arborilor care erau într-o stare deplorabilă. Am desfășurat această acțiune cu scopul de a împrospăta flora din parcul din centrul Alibunarului, dar și pentru a îmbunătăți siguranța

consătenilor.

Tot în decursul anului 2023, autoritățile locale au susținut activ comunităţile confesionale, deoarece ne-am dorit să îmbunătăţim viaţa spirituală a sătenilor. Ca dovadă a acestui lucru, Preasfinţitul Părinte Nikanor, Episcopul Banatului, a înmânat preşedintei comunei Alibunar, Zorana Bratić, cea mai înaltă distincţie a Eparhiei Banatului, Ordinul Sfântul Teodor de Vârşeţ, în semn de recunoştinţă pentru sprijinul acordat la păstrarea credinţei ortodoxe, pentru „râvna depusă, efortul şi dragostea faţă de sfintele biserici şi mănăstiri din cadrul Bisericii Ortodoxe Sârbe şi pentru devotamentul credincioşilor din Eparhia Banatului”.

Ion MĂRGAN

