Elevii din Uzdin s-au remarcat la etapa comunală și merg mai departe la concursul zonal din Cuvin

Concursul comunal de recitatori desfășurat la Covăcița, pe data de 10 martie, a fost deschis de șefa administrației comunale Tanja Bubeskov, în prezența consilierei președintelui comunei Marijana Meliš. Evenimentul a adunat aproximativ 60 de elevi din școlile primare care s-au calificat la etapa școlară, precum și elevi ai liceului din localitate.

Atmosfera de poezie și emoție a dominat sala, iar tinerii recitatori au urcat pe scenă pentru a-și demonstra talentul și pasiunea pentru versuri. Prin interpretări expresive și pline de sensibilitate, participanții au reușit să cucerească atât publicul, cât și juriul, confirmând că tradiția recitării este bine păstrată în școlile din comună.

Despre calitatea concursului a vorbit și actorul dramatic Miroslav Žužić, membru al juriului, care a apreciat talentul tinerilor recitatori și a subliniat că în această zonă se acordă o atenție deosebită cultivării limbii și exprimării artistice.





Virginia PUIA

