Valentin Ardelean: Sprijinul Guvernului Provincial ne înseamnă mult

Președintele Adunării Provinciei Autonome Voivodina, dr. Balint Juhas, și vicepreședintele Guvernului Provincial și secretarul provincial pentru educație, reglementări, administrație și minorități naționale – comunități naționale, Robert Otot, au înmânat, pe data de 11 martie, contractele de cofinanțare pentru activitățile consiliilor naționale ale minorităților naționale care au sediul înregistrat pe teritoriul Provinciei Autonome Voivodina.

Din bugetul provincial au fost alocate în total 90 de milioane de dinari pentru activitățile și funcționarea a 17 consilii naționale în anul 2026.

Adresându-se celor prezenți, președintele Juhas a subliniat că diversitatea etniilor, limbilor și culturilor este una dintre cele mai mari bogății ale Voivodinei. „Voivodina este un spațiu în care istoria nu a fost niciodată scrisă într-o singură limbă. Diversitatea s-a format prin întâlnirea popoarelor, culturilor și tradițiilor și a devenit temelia vieții noastre comune. Puterea Voivodinei nu a constat niciodată în faptul că suntem toți la fel, ci în faptul că știm să trăim împreună”, a declarat el, adăugând că din anul 2015 până în prezent, prin bugetul provincial, au fost alocate peste 700 de milioane de dinari pentru activitatea consiliilor naționale.

„Sensul investițiilor în activitatea consiliilor naționale nu constă în cifrele în sine, ci în ceea ce ele fac posibil: existența școlilor și programelor în limba maternă, păstrarea instituțiilor culturale și a tradițiilor comunităților, existența mass-mediei în limbile minorităților naționale și faptul că limbile vorbite de secole în acest spațiu au un viitor. De aceea, semnarea contractelor de astăzi nu este doar un act administrativ, ci confirmarea unei politici clare că identitățile diferite reprezintă bogăția provinciei noastre”, a subliniat Juhas.

Secretarul provincial Robert Otot a declarat că semnarea acestor contracte reprezintă continuarea politicii consecvente a Guvernului Provincial orientate spre păstrarea drepturilor comunităților naționale, cultivarea identității acestora și consolidarea multiculturalismului în Voivodina. „Consiliile naționale au un rol esențial în păstrarea limbii, culturii și tradiției comunităților lor, precum și în dezvoltarea educației și informării în limba maternă. Este foarte important ca aceste consilii să aibă condiții stabile de lucru și un sprijin instituțional clar, deoarece comunitățile puternice contribuie la stabilitatea, dezvoltarea și încrederea reciprocă în societatea noastră”, a declarat Otot.

Daniela BAKIĆ SCUMPIA

